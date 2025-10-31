Мэрии Сулюкты возвращены объекты и земли компании "Сулуктукомур"

ГКНБ установил, что ряд объектов и земельных участков АООТ "Сүлүктүкомур" был продан и оформлен на аффилированных лиц. В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий владельцы добровольно вернули имущество на баланс мэрии города Сулюкта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди возвращённых объектов:

административные здания "АБК" и земельные участки общей площадью более 39 тысяч квадратных метров по улицам Д. Жороева, И. Элмуратова и шахта-6;

электроподстанция "Кызыл-Булак" площадью 1714 м² и трансформатор "Крун-6";

два здания столовых площадью 323,3 м² и 350,5 м²;

склад взрывчатых веществ "ВВиСВ" на участке площадью 3,1 га;

здание "ЭМЦ" с земельным участком 1,5 га;

участок площадью 21 144 м² и "бункер" площадью 210,8 м².

По данным ГКНБ, возврат имущества произведён добровольно после разъяснительной работы. В результате объекты и земли вновь перешли в собственность муниципалитета города Сулюкта.