На реконструкцию стадиона в Токтогуле выделили свыше 30 млн сомов

В Токтогуле стартовал процесс выбора подрядчика для завершения капитального ремонта и реконструкции стадиона имени Э. Осмонова. Согласно данным портала госзакупок, тендер проводится методом неограниченного участия.

На реализацию проекта предусмотрено 30 млн 465 тыс. 965 сомов. Подрядчик должен будет завершить начатые работы и привести спортивный объект в современное состояние.

Заявки на участие в тендере принимаются до 15:59 13 ноября 2025 года. Реконструкция стадиона направлена на улучшение спортивной инфраструктуры в регионе и создание комфортных условий для проведения соревнований и тренировок.


Теги:
Джалал-Абадская область, спорт, строительство
