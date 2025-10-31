На реконструкцию стадиона в Токтогуле выделили свыше 30 млн сомов

В Токтогуле стартовал процесс выбора подрядчика для завершения капитального ремонта и реконструкции стадиона имени Э. Осмонова. Согласно данным портала госзакупок, тендер проводится методом неограниченного участия.

На реализацию проекта предусмотрено 30 млн 465 тыс. 965 сомов. Подрядчик должен будет завершить начатые работы и привести спортивный объект в современное состояние.

Заявки на участие в тендере принимаются до 15:59 13 ноября 2025 года. Реконструкция стадиона направлена на улучшение спортивной инфраструктуры в регионе и создание комфортных условий для проведения соревнований и тренировок.