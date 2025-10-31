Погода
$ 87.24 - 87.70
€ 101.00 - 101.90

Милиция задержала участников драки у ночного клуба "Булки" в Бишкеке

53  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня утром, 31 октября 2025 года, в 07:25, в службу "102" ГУВД Бишкека поступило сообщение о драке возле ночного клуба "Булки". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж Управления патрульной службы милиции. Факт драки подтвердился. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в отделение милиции для дальнейшего разбирательства.

По данным ГУВД, в рамках досудебного производства проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Столичная милиция напоминает, что участие в массовых драках и действия, нарушающие общественный порядок, предусматривают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Правоохранители призывают жителей и гостей столицы соблюдать закон и не создавать угрозу безопасности окружающих.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452129
Теги:
задержание, драка, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  