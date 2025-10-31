Милиция задержала участников драки у ночного клуба "Булки" в Бишкеке

Сегодня утром, 31 октября 2025 года, в 07:25, в службу "102" ГУВД Бишкека поступило сообщение о драке возле ночного клуба "Булки". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж Управления патрульной службы милиции. Факт драки подтвердился. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в отделение милиции для дальнейшего разбирательства.

По данным ГУВД, в рамках досудебного производства проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Столичная милиция напоминает, что участие в массовых драках и действия, нарушающие общественный порядок, предусматривают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Правоохранители призывают жителей и гостей столицы соблюдать закон и не создавать угрозу безопасности окружающих.