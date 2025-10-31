Четыре медали Кыргызстана на чемпионате мира U23 по борьбе

Сборная Кыргызстана завершила выступление на молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе (U23), который проходил с 20 по 27 октября в Сербии.

В составе команды выступили 23 спортсмена в греко-римской и вольной борьбе.

По итогам соревнований кыргызстанские борцы завоевали четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.

Чемпионкой мира в категории до 72 кг стала Нурзат Нуртаева. Серебро в весе до 61 кг завоевал Өмүрбек Асан уулу.

Бронзовые медали в копилку сборной принесли Билол Шарип уулу (до 65 кг) и Гулнура Таштанбекова (до 68 кг).

При этом сборная по греко-римской борьбе осталась без наград на турнире.