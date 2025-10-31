Погода
$ 87.24 - 87.70
€ 101.00 - 101.90

Первое золото Кыргызстана на юношеской Азиаде

201  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана получила первое золотое достижение на третьих юношеских Азиатских играх в Бахрейне. Чемпионом стал Рамазан Тянгубер, выступающий в джиу-джитсу в весовой категории до 69 кг.

Кыргызстанец начал выступление со стадии 1/8 финала и уверенно прошёл все раунды, одержив четыре победы подряд. В финале он встретился с представителем Казахстана Рафаэлем Орумбаевым. Поединок завершился со счётом 2:2, однако Тянгубер победил по преимуществу, обеспечив стране первую золотую медаль на Играх.

Путь к финалу:

1/8 финала - Тянгубер 2:0 Абдуллах Аль-Жабр (Кувейт)

1/4 финала - Тянгубер 2:0 Элиас Звави Банжар (Саудовская Аравия)

Полуфинал - Тянгубер 2:0 Алишер Сакимов (Казахстан)

Финал - Тянгубер 2:2 Рафаэль Орумбаев (Казахстан) - победа по преимуществу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452131
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  