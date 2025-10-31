Первое золото Кыргызстана на юношеской Азиаде

Сборная Кыргызстана получила первое золотое достижение на третьих юношеских Азиатских играх в Бахрейне. Чемпионом стал Рамазан Тянгубер, выступающий в джиу-джитсу в весовой категории до 69 кг.

Кыргызстанец начал выступление со стадии 1/8 финала и уверенно прошёл все раунды, одержив четыре победы подряд. В финале он встретился с представителем Казахстана Рафаэлем Орумбаевым. Поединок завершился со счётом 2:2, однако Тянгубер победил по преимуществу, обеспечив стране первую золотую медаль на Играх.

Путь к финалу:

1/8 финала - Тянгубер 2:0 Абдуллах Аль-Жабр (Кувейт)

1/4 финала - Тянгубер 2:0 Элиас Звави Банжар (Саудовская Аравия)

Полуфинал - Тянгубер 2:0 Алишер Сакимов (Казахстан)

Финал - Тянгубер 2:2 Рафаэль Орумбаев (Казахстан) - победа по преимуществу.