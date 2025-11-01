Погода
Амир Хан предлагает Мэнни Пакьяо провести бой вместо реванша с Мэйвезером

- Самуэль Деди Ирие
Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан обратился к Мэнни Пакьяо с призывом провести бой, заявив, что готов вернуться ради встречи с филиппинской легендой.

Ранее Пакьяо подтвердил переговоры о реванше с Флойдом Мэйвезером, который может пройти в апреле в Лас-Вегасе, спустя 10 лет после их первого поединка. Однако Хан заявил, что именно бой с Пакьяо стал бы для него мотивирующим событием и "единственным поединком, ради которого он выйдет из退休".

Амир Хан не выступает с 2022 года, когда проиграл Келлу Бруку. В течение карьеры он пытался организовать поединки как с Пакьяо, так и с Мэйвезером, но встречи не состоялись.

Сам Пакьяо летом 2025 года вернулся на ринг после четырех лет паузы и свел бой с чемпионом Марио Барриосом вничью. Мэйвезер, завершивший карьеру в 2017 году, продолжает проводить выставочные поединки и планирует бой с Майком Тайсоном.

По словам Пакьяо, переговоры о реванше с Мэйвезером практически завершены, бой, скорее всего, пройдет в Лас-Вегасе. Также рассматривается выставочный поединок с Василием Ломаченко.


