ОcОО "Алтынкен" объявляет тендер на выполнение проектных работ

Заказчик:

ОcОО "Алтынкен"

(Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18, ИНН 00504200610034, тел. 00996-3135-52509, факс 00996-3135-52509)

Предмет тендера:

Выполнение проектных работ по объекту:

"Проект по наращиванию высоты дамбы для увеличение объема флотационного хвостохранилища и строительству нового цианидного хвостохранилища."

Цель проекта:

Обеспечение дальнейшей эксплуатации хвостохранилища с учетом требований промышленной и экологической безопасности, увеличения его емкости и устойчивости сооружений.

1. Объем выполняемых работ

В состав проектных работ входит:

  1. Инженерные изыскания (геодезические, геотехнические, гидрогеологические и пр.);
  2. Разработка проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативных документов КР;
  3. Выполнение расчетов устойчивости дамбы, фильтрации, дренажной системы;
  4. Разработка мероприятий по охране окружающей среды и промышленной безопасности;
  5. Согласование и прохождение всех необходимых экспертиз.

2. Требования к участникам

  1. Наличие лицензии на выполнение проектных работ;
  2. Опыт выполнения аналогичных проектов (подтвержденный перечнем объектов и отзывами заказчиков);
  3. Наличие квалифицированных специалистов соответствующего профиля;
  4. Финансовая устойчивость и отсутствие судебных/банкротных процедур.

3. Условия тендера

  1. Форма проведения: открытый конкурс (тендер);
  2. Срок подачи заявок: с 31.10.2025 по 14.11.2025 г.;
  3. Место и способ подачи заявок: atkbjyx@gmail.com;
  4. Критерии оценки: цена, сроки выполнения, опыт, квалификация специалистов, техническое предложение;
  5. Предполагаемый срок выполнения проектных работ: 6 месяцев.

4. Контактная информация

Для получения конкурсной документации обращаться по адресу:

Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18, Ипантьев А.А, телефон 0701 886 291, e-mail -aipantev@mail.ru.

5. Примечание

Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения без объяснения причин.


