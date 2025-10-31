ОcОО "Алтынкен" объявляет тендер на выполнение проектных работ

Заказчик:
ОcОО "Алтынкен"
(Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18, ИНН 00504200610034, тел. 00996-3135-52509, факс 00996-3135-52509)
Предмет тендера:
Выполнение проектных работ по объекту:
"Проект по наращиванию высоты дамбы для увеличение объема флотационного хвостохранилища и строительству нового цианидного хвостохранилища."
Цель проекта:
Обеспечение дальнейшей эксплуатации хвостохранилища с учетом требований промышленной и экологической безопасности, увеличения его емкости и устойчивости сооружений.
1. Объем выполняемых работ
В состав проектных работ входит:
- Инженерные изыскания (геодезические, геотехнические, гидрогеологические и пр.);
- Разработка проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативных документов КР;
- Выполнение расчетов устойчивости дамбы, фильтрации, дренажной системы;
- Разработка мероприятий по охране окружающей среды и промышленной безопасности;
- Согласование и прохождение всех необходимых экспертиз.
2. Требования к участникам
- Наличие лицензии на выполнение проектных работ;
- Опыт выполнения аналогичных проектов (подтвержденный перечнем объектов и отзывами заказчиков);
- Наличие квалифицированных специалистов соответствующего профиля;
- Финансовая устойчивость и отсутствие судебных/банкротных процедур.
3. Условия тендера
- Форма проведения: открытый конкурс (тендер);
- Срок подачи заявок: с 31.10.2025 по 14.11.2025 г.;
- Место и способ подачи заявок: atkbjyx@gmail.com;
- Критерии оценки: цена, сроки выполнения, опыт, квалификация специалистов, техническое предложение;
- Предполагаемый срок выполнения проектных работ: 6 месяцев.
4. Контактная информация
Для получения конкурсной документации обращаться по адресу:
Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский р-он, г. Орловка, ул. Кудряшова 18, Ипантьев А.А, телефон 0701 886 291, e-mail -aipantev@mail.ru.
5. Примечание
Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения без объяснения причин.