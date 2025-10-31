Погода
$ 87.24 - 87.70
€ 101.00 - 101.90

В Бишкеке пройдут Дни венгерского кино

187  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство Венгрии в Бишкеке приглашает зрителей посетить Дни венгерского кино, которые состоятся 3, 4, 5 и 10 ноября 2025 года.

В программу вошли выдающиеся фильмы венгерского кинематографа, основанные на реальных событиях и судьбах, отражающие историю Венгрии через личные переживания героев. Показ фильмов пройдёт в Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева и Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева.

Программа показов:

3 ноября, понедельник, 17:00 - открытие Дней венгерского кино

Фильм: "Дневник для моих детей" (1982 г.), драма, 1 ч 46 мин, реж. Марта Месарош.

Лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля 1984 года.

4 ноября, вторник, 17:00

Фильм: "Дневник для моих любимых" (1987 г.), драма, 2 ч 23 мин, реж. Марта Месарош.

Серебряный призёр 37-го Берлинского кинофестиваля.

5 ноября, среда, 17:00

Фильм: "Земмельвейс" (2023 г.), историческая драма, 2 ч 07 мин, реж. Лайош Колтаи.

Фильм рассказывает о венгерском враче XIX века Игнаце Земмельвейсе, открывшем причины послеродовой лихорадки.

Показы 3–5 ноября пройдут в большом зале КГУ им. И. Арабаева (г. Бишкек, ул. Раззакова, 51А, 2-й корпус).

10 ноября, понедельник, 15:00

Фильм: "Земмельвейс" (2023 г.), историческая драма, реж. Лайош Колтаи.

Показ состоится в конференц-холле Кыргызской государственной медицинской академии им. И. Ахунбаева (ул. И. Ахунбаева, 92).

Вход на все сеансы свободный, однако количество мест ограничено.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться, отправив письмо на адрес: rsvp.bis@mfa.gov.hu


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452136
Теги:
Венгрия, кино
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  