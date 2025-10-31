В Бишкеке пройдут Дни венгерского кино

Посольство Венгрии в Бишкеке приглашает зрителей посетить Дни венгерского кино, которые состоятся 3, 4, 5 и 10 ноября 2025 года.

В программу вошли выдающиеся фильмы венгерского кинематографа, основанные на реальных событиях и судьбах, отражающие историю Венгрии через личные переживания героев. Показ фильмов пройдёт в Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева и Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева.

Программа показов:

3 ноября, понедельник, 17:00 - открытие Дней венгерского кино

Фильм: "Дневник для моих детей" (1982 г.), драма, 1 ч 46 мин, реж. Марта Месарош.

Лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля 1984 года.

4 ноября, вторник, 17:00

Фильм: "Дневник для моих любимых" (1987 г.), драма, 2 ч 23 мин, реж. Марта Месарош.

Серебряный призёр 37-го Берлинского кинофестиваля.

5 ноября, среда, 17:00

Фильм: "Земмельвейс" (2023 г.), историческая драма, 2 ч 07 мин, реж. Лайош Колтаи.

Фильм рассказывает о венгерском враче XIX века Игнаце Земмельвейсе, открывшем причины послеродовой лихорадки.

Показы 3–5 ноября пройдут в большом зале КГУ им. И. Арабаева (г. Бишкек, ул. Раззакова, 51А, 2-й корпус).

10 ноября, понедельник, 15:00

Фильм: "Земмельвейс" (2023 г.), историческая драма, реж. Лайош Колтаи.

Показ состоится в конференц-холле Кыргызской государственной медицинской академии им. И. Ахунбаева (ул. И. Ахунбаева, 92).

Вход на все сеансы свободный, однако количество мест ограничено.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться, отправив письмо на адрес: rsvp.bis@mfa.gov.hu