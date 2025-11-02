В ноябре 2025 года стартует зарубежная стажировка победителей международного волонтерского проекта "Волонтерское движение "За Русский!" Об этом сообщает пресс-служба Русского Дома в Бишкеке.

Студенты-филологи, успешно прошедшие многоэтапный конкурсный отбор и интенсивную подготовку в "Школе волонтера" в Москве, отправятся с просветительской миссией в города Бишкек и Ош.

В течение месяца волонтеры будут работать на базе партнерских образовательных площадок, где проведут серию специально разработанных культурно-просветительских мероприятий, посвященных русскому языку и литературе.

Программа пребывания включает разнообразные интерактивные форматы: открытые уроки, творческие мастер-классы, дискуссионные клубы и литературные гостиные, адаптированные для разной целевой аудитории.

Проект реализуется Россотрудничеством совместно с Финансовым университетом при Правительстве России.

Волонтеры "За русский!" отправятся в ноябре в Кыргызстан