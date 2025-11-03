В КР начали применять иммунологические тесты при трансплантации почки

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) впервые внедрена методология иммунологического тестирования при трансплантации почки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Иммунологическое обследование направлено на определение гистосовместимости донора и реципиента по системе HLA (Human Leukocyte Antigens), проведение перекрёстного теста (Crossmatch) для выявления антител, а также расчёт показателя PRA, который отражает степень сенсибилизации пациента. Эти исследования позволяют индивидуально подбирать донора, прогнозировать риск отторжения и корректировать иммуносупрессивную терапию. В результате снижается частота острых и хронических отторжений, а срок функционирования пересаженной почки увеличивается.

В лаборатории НЦОМиД уже проведено HLA-исследование пары донор–реципиент, и его результаты полностью совпали с данными референс-лаборатории. Это подтверждает высокий уровень качества и достоверности проводимых анализов.

Одновременно в НЦОМиД успешно проведена 36-я бюджетная операция по пересадке почки. Реципиентом стала С.Ж., 2009 года рождения, находившаяся на хроническом гемодиализе с июня 2025 года. Донором выступила её мать, Э.Б., 1984 года рождения. Операция прошла успешно, состояние обеих пациенток стабильное.

По словам специалистов, внедрение системы генетического тестирования имеет стратегическое значение для национальной системы здравоохранения. В перспективе она позволит сократить зависимость от зарубежных лабораторий, ускорить принятие клинических решений и повысить доверие граждан к отечественной медицине.