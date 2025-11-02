Ускоренное старение населения ставит перед Кыргызстаном новые вызовы

В Бишкеке презентовали аналитический обзор "Старение населения Кыргызской Республики: вызовы и перспективы", подготовленного на основании материалов переписи населения 2022 года, а также данных предыдущих переписей 1999 и 2009 годов.

Документ отражает актуальные данные о численности и структуре населения, занятости, образовании, здравоохранении и уровне жизни граждан, а также служит важным инструментом для разработки решений в сфере активного долголетия и социальной политики.

Особое внимание в обзоре уделено сравнительному анализу с мировыми и региональными тенденциями, что позволяет выявить специфику демографических процессов в Кыргызстане и определить приоритетные направления государственной политики в контексте старения населения.

Согласно представленным данным, Кыргызстан в ближайшие десятилетия столкнется с ускоренным процессом старения. К 2030 году доля граждан в возрасте 65 лет и старше достигнет около 7%, а к 2050 году - почти 19%, что приблизит страну к показателям европейских государств и создаст новые вызовы для системы социальной защиты и здравоохранения.

Кыргызстан уже вступил в фазу демографического старения. Это не отдаленная перспектива, а текущая реальность, требующая системных и межведомственных решений. Одним из наиболее острых вызовов становится рост числа людей старше 75 лет - самой уязвимой возрастной группы, нуждающейся в особом внимании и поддержке.

Таким образом, аналитический обзор подчёркивает, что старение населения - это комплексная тема, требующая внимания не только государства, но и всего общества. Быстрые демографические изменения, высокий уровень бедности, региональные различия и недостаточное развитие специализированных услуг создают риски, но также открывают новые возможности для продвижения вопросов активного долголетия в Кыргызстане.

В ходе обсуждения участники встречи отметили ряд актуальных вызовов, с которыми сталкиваются пожилые люди. Среди них - отсутствие волонтёров, оказывающих поддержку пенсионерам, недостаток государственных программ и стратегий, направленных на развитие активного долголетия, а также сохраняющиеся проявления эйджизма в обществе. Отмечалось, что формирование культуры здорового образа жизни необходимо начинать с молодёжи.

В качестве возможных решений были предложены меры по популяризации здорового образа жизни, развитию туристических инициатив для пожилых людей. Кроме того, участники подчеркнули важность создания государственных лабораторий, где пожилые граждане могли бы регулярно проходить анализы и медицинские обследования.

Данное мероприятие организовано ОО "Ресурсный центр для пожилых" при поддержке Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) в Кыргызстане.