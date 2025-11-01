Кыргызстан покоряет Евразию

Если кто-то в Москве ещё вдруг не знал, где находится Кыргызстан и как правильно произносится его название, - теперь знают. И даже знают, как правильно надевать ак-калпак.

Масштабное мероприятие "Первая международная премия "Евразия" состоялось в Москве 29 октября. Событие было приурочено к 100-летию народной дипломатии и собрало представителей не одного десятка государств – даже тех, которые имеют весьма опосредованное отношение к Евразийскому континенту.

Организовано мероприятие автономной некоммерческой организацией "Евразия" совместно с Россотрудничеством. Первый раз награждались люди, внесшие значительный вклад в развитие международного сотрудничества, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве. Среди номинантов – врачи, учителя, работники культуры, журналисты из России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Молдовы, Армении, Абхазии и других стран. Прошедшие в финал граждане Италии, Испании и некоторых других государств приехать не смогли по техническим причинам.

Вручению премий предшествовала долгая и серьёзная работа экспертов. Среди них – тоже представители разных стран и народов. Эксперты оценивали каждую присланную на конкурс заявку, каждый проект (всего поступило больше трёх с половиной тысяч заявок). Оценивали на предмет соответствия теме, актуальности и значимости в смысле укрепления евразийского сотрудничества… Более сотни конкурсантов попали в финал, который торжественно и состоялся в Москве.

Шоу в национальном центре "Россия" получилось поистине грандиозным и длилось дольше запланированного времени – почти четыре часа. Пятнадцать номинаций, в каждой из которых награждались по три участника. Премии вручали ведущие российские деятели в сфере политики, науки, спорта, шоу-бизнеса: пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, врач Лео Бокерия, фигуристка Ирина Роднина, певец Денис Майданов и даже знаменитые пранкеры Вован и Лексус. В перерывах - концерт с участием звёзд российской эстрады…

Вели программу телеведущая Светлана Зейналова и артист Николай Басков.

Из Кыргызстана в Москву приехали 25 человек (включая экспертов). Но всем казалось, что кыргызстанцев – гораздо больше. Они оказались самыми заметными: активные, дружные, жизнерадостные, в лучшем смысле слова – заводные. Именно они искреннее всех болели за каждого финалиста, независимо от страны, которую он представляет. Именно они выделялись национальными костюмами и головными уборами, именно они громче всех аплодировали и радовались даже чужим победам.

Своих побед, впрочем, было тоже достаточно. Специальной премии "Евразия" удостоился Эльдар Айтматов – младший сын великого писателя, руководитель фонда имени своего отца, человек, занимающийся тем, что называется культурной дипломатией. В разных номинациях в числе призёров оказались Екатерина Дятлова (руководитель поискового движения "Память народа – Эл эстейт"), Сергей Титунин (главный редактор информационного портала "Россия в Кыргызстане"), Игорь Воронцов (организатор конкурса "Среднеазиатская романсиада"), Анна Аржанова (волонтёр, организатор проекта, направленного на хореографическое развитие детей с инвалидностью), Нина Копысова (учительница русского языка из села Кызыл-Суу).

Первое место в номинации "Голос Евразии: защищать" занял Таалайбек Ороскулов – ведущий радио "Спутник-Кыргызстан" и собственного видеоблога "Добрый журналист".

Делегация Кыргызской Республики в долгу не осталась и щедро одарила новых друзей и организаторов мероприятия сувенирами в виде магнитов и брелоков с изображением Кыргызстана, а ведущим (в частности, Николаю Баскову) презентовала ак-калпак. Объяснив, что это за головной убор и как его следует носить.

Перед тем как разъехаться, оказалось: нет ни одного финалиста или эксперта, кто не запомнил бы команду из Кыргызстана и по-доброму не позавидовал бы её удивительной слаженности и единству.

Конкурсанты из Армении говорят, что страна у них горная, поэтому они хорошо знают, что такое подъём в гору и резкий спуск. Мы, кыргызстанцы, живём в стране, где горы гораздо выше и круче. Поэтому ещё лучше знаем, что такое стремительный подъём и такой же стремительный спуск… Нынешней осенью мы явно на подъёме.