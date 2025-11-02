Погода
Третьего ноября в Бишкеке стартуют Дни венгерского кино

- Нина Ничипорова
Показ приурочен к Национальному дню Венгрии и проводится с целью развития культурных связей между Венгрией и Кыргызстаном. Посольство Венгрии в Кыргызстане и Национальный институт кино Венгрии представят кыргызстанцам три лучших фильма венгерского кино. Национальный венгерский кинематограф расскажет зрителям о ценностях, традициях и современных тенденциях страны.

В течение четырех дней – 3, 4, 5 и 10 ноября зрители смогут бесплатно посмотреть лучшие работы венгерского кинематографа.

Дни венгерского кино торжественно откроются 3 ноября в 17 часов в большом зале КГУ имени И. Арабаева. В день открытия зрители посмотрят первую часть знаменитой трилогии режиссера Марты Месарош "Дневник для моих детей", 1982 года. В 1984 году лента была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля.

Фильм "Дневник для моих детей" в значительной степени отражает личные переживания и воспоминания самой Марты Месарош. Она использовала свои собственные детские и юношеские впечатления для создания сценария. Это реальная история о ее детстве и юности в послевоенной Венгрии, а также о сложных отношениях с семьей и обществом в условиях политических изменений. Главная героиня фильма Юлия (Жюжи), в детстве потерявшая родителей во время репрессий в Советском Союзе, после 1945 года возвращается на Родину – в Венгрию. Там она старается наладить свою жизнь и выстроить отношения с удочерившей ее женщиной - Магдой.

Таким образом, фильм "Дневник для моих детей" является не только художественным произведением, но и важным историческим документом, который позволяет зрителям лучше понять личные и общественные вызовы, с которыми столкнулась Марта Месарош и ее поколение.

Четвертого ноября в большом зале КГУ имени Арабаева в 17 часов будет показан еще один фильм-драма режиссера Марты Месарош "Дневник для моих любимых", 1987 года. Фильм был представлен на 37 международном Берлинском кинофестивале, где получил приз – Серебряного медведя за выдающиеся достижения. Картина – это продолжение автобиографической трилогии режиссера. Действие разворачивается в 1950-х годах, главная героиня учится в Москве на режиссера и ищет себя и свое место в мире. Марта Месарош мастерски совмещает в своей картине художественнее съемки и реальные кадры из советских и венгерских кинохроник, создавая сложное и эмоционально-насыщенное повествование.

Еще одна лента – "Земмельвейс" режиссера Лайоша Колтаи будет показана 5 ноября в КГУ имени Арабаева в 17 часов и 10 ноября в конференц-холле КГМА имени Ахунбаева в 15.00 часов.

Фильм "Земмельвейс", 2023 года - это историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о венгерском враче Игнаце Земмельвейсе, который в 1847 году в Вене столкнулся с загадочной эпидемией послеродовой лихорадки. Миллионы женщин тех времён умирали в родильных домах из-за того, что медицинские работники переносили смертельные бактерии с рук после работы с мёртвыми телами. Земмельвейс сумел не только выявить причину, но и внедрить революционные меры по борьбе с инфекцией - регулярную дезинфекцию рук хлорной известью.

Дни венгерского кино проводились в прошлом году при полном аншлаге и вызвали у кыргызских зрителей заслуженную волну позитивных эмоций.


кино, Венгрия, Бишкек, культура, фильм, режиссер
