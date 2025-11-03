Погода
ООН выдвинула кандидатуру нового главы ЮНЕСКО

- Светлана Лаптева
Агентство ООН по вопросам культуры выбрало бывшего министра туризма и древностей Египта Халида аль-Анани своим новым директором, сообщает Arab News. 6 ноября выбор будет представлен на утверждение членам ЮНЕСКО.

54-летний аль-Анани соперничал с 69-летним Эдуардом Фирменом Матоко из Республики Конго в борьбе за то, чтобы занять пост главы ЮНЕСКО на следующий четырехлетний срок. Он начал свою предвыборную кампанию в начале апреля 2023 года, заручился мощной поддержкой на региональном уровне и создал международные альянсы, поэтому считался фаворитом в тайном голосовании.

Совет ЮНЕСКО, в который входят представители 58 из 194 государств-членов организации, избрал Халида аль-Анани 55 голосами. Эдуард Фирмен Матоко получил два голоса. США не участвовали в голосовании.

Несмотря на то, что уходящий в отставку глава Одри Азуле работала над диверсификацией источников финансирования, агентство ООН по вопросам культуры и образования по-прежнему получает около 8 % своего бюджета из Вашингтона. Между тем США заявили о своем выходе из ЮНЕСКО. Как только это произойдет в конце 2026 года, финансирование будет прекращено. Это предвещает серьезный дефицит бюджета организации.

Белый дом заявил, что ЮНЕСКО поддерживает "противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели", а также указал, что считает организацию предвзятой из-за "пропалестинских и прокитайских" настроений.

.ЮНЕСКО, основанное после Второй мировой войны для содействия миру посредством международного сотрудничества в области образования, науки и культуры, наиболее известно тем, что занимается выявлением и охраной археологических памятников и объектов культурного наследия – от Галапагосских островов до гробниц Тимбукту.

"Почему такая страна, как Египет, с его долгой историей, с наслоениями фараоновской, греческой, римской, коптской, арабской и исламской цивилизаций, не возглавила эту важную организацию? Это совершенно неприемлемо", – заявил на прошлой неделе в Париже министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти.

Однако на родине аль-Анани столкнулся с критикой со стороны защитников природы, которые обвинили его министерство в неспособности защитить объекты культурного наследия в Каире и на Синайском полуострове.

Источник: islamosfera.ru


ЮНЕСКО
