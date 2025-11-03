Бойцы национальной гвардии Кыргызстана торжественно приняли присягу

1 ноября 2025 года в торжественной обстановке на базе войсковой части Национально гвардии ВС КР состоялась церемония принятия воинской присяги молодыми солдатами. Для новобранцев этот день стал одним из самых важных в жизни - с этого момента они официально вступили в ряды защитников Отечества.

На мероприятии присутствовали заместитель командующего Национальной гвардии ВС КР по материально-техническому обеспечению, гвардии полковник Дубанбек Чериков, ветераны, приглашенные гости, а также родные и близкие военнослужащих. Церемония началась с выноса Государственного флага и исполнения гимна страны.

После произнесения торжественных слов присяги, каждый боец поставил свою подпись в книге воинской части, подтверждая готовность с честью и достоинством исполнять воинский долг.

Гвардии полковник Дубанбек Чериков поздравил личный состав с этим важным событием, пожелав молодым гвардейцам мужества, стойкости и успешного прохождения службы:

"Сегодня вы сделали первый шаг на пути воинской доблести и ответственности перед Родиной. Пусть служба станет для вас школой мужества, сплочённости и преданности присяге" - отметил он.

После официальной части состоялось показательное выступление молодых воинов, демонстрировавших элементы строевой подготовки, приёмы рукопашного боя.