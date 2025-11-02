"Абдыш-Ата" выбыла из Лиги вызова АФК после драматичной концовки в Бутане

Чемпион Кыргызстана "Абдыш-Ата" завершил выступление в Лиге вызова АФК, не сумев выйти из группы, сообщает Prosports.kz. Матчи этапа с участием канской команды проходили в Бутане.

31 октября "Абдыш-Ата" провела решающий матч группового этапа против местного клуба "Паро". Команда из Канта контролировала ход встречи, дважды обеспечивая комфортное преимущество - сначала 2:0, затем 3:2. Однако в компенсированное время пропустила гол на 90+5-й минуте, что привело к итоговой ничьей.

Как отмечается, кантовчанам не хватило около 40 секунд, чтобы удержать победу и сохранить надежды на плей-офф. Пропущенный в концовке мяч стал решающим - ничейный результат лишил кыргызский клуб возможности продолжить борьбу на турнире.

Несмотря на вылет, команда показала атакующий футбол и проявила характер, однако потеря концентрации в конце встречи стоила ей выхода в следующую стадию. Теперь "Абдыш-Ату" ждёт возвращение к матчам внутреннего чемпионата, где клуб продолжит защиту титула.