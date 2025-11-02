Абдурахманов из Кыргызстана победил на турнире IBA Bare Knuckle в Москве

Кыргызстанский боец Абдурахман Абдурахманов успешно выступил на турнире по кулачным боям IBA Bare Knuckle 2, который прошёл 31 октября в Москве (Россия).

В одном из поединков основного карда Абдурахманов встретился с армянским бойцом Мартином Джуаряном. Бой получился напряжённым и продлился все три раунда, после чего судьи единогласным решением отдали победу кыргызстанцу. Абдурахманов продемонстрировал уверенную работу на дистанции, хорошее чувство темпа и превосходство в ударной технике, что и обеспечило ему заслуженный успех.

Для Джуаряна это было двенадцатое выступление - теперь в его активе 8 побед и 4 поражения. Абдурахманов же улучшил профессиональную статистику до 4 побед при 2 поражениях, продолжая укреплять свои позиции на кулачной сцене.