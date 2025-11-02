Погода
$ 87.25 - 87.70
€ 100.12 - 101.12

Садыр Жапаров про "Берекет Банк": Нам нечего скрывать от народа

167  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью информационному агентству "Кабар" прокомментировал открытие нового "Берекет Банка" и сообщил, что его создание стало возможным по предложению основателя всемирно известной компании Binance Чанпэна Чжао. По словам главы государства, это частный бизнес-проект, от которого ожидается привлечение в страну значительных объемов инвестиций.

-Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! На прошлой неделе на новостных сайтах появилась информация о том, что среди учредителей недавно открывшегося "Берекет Банка" наряду с бывшим торага Жогорку Кенеша Маратом Султановым числится и ваш сын Нурдоолот Нургожоев.

Эта новость была воспринята в обществе по-разному. Одни считают, что ничего страшного нет, если государство не имеет к этому отношения, другие же полагают, что не стоило бы вовлекать родственников и детей. Имеет ли данный банк какое-либо отношение к Вашей семье?

-Хороший вопрос, который активно обсуждается в обществе. Поэтому отвечу подробно. Нам нечего скрывать от народа.

Во-первых, я нахожусь у власти уже более пяти лет. За это время я не вовлекал в государственные дела ни членов своей семьи, ни даже братьев. Считаю, что из одной семьи достаточно одного политика.

Я всегда говорил им: занимайтесь бизнесом, открывайте производство, привлекайте инвесторов в страну.

Слава Богу, все меня услышали и не вмешиваются в государственные дела. Это видит и народ.

И впредь они не будут участвовать в государственных делах. Никто из них не стремится стать министром или депутатом. Хотя могли бы баллотироваться, ведь депутатов выбирает народ. Но они этого не делают.

Все занимаются частным бизнесом, привозят в страну инвесторов.

Я всегда говорю им:

"Не вывозите капиталы за границу, а наоборот – привлекайте их в страну".

Если бы я сейчас начал перечислять всех инвесторов, которых привлекли мои родственники, и все проекты, которые они реализуют, это выглядело бы как самореклама семьи. Поэтому пока не буду об этом говорить.

Когда подойдет к концу мой президентский срок, я подробно расскажу, чем занимались мои братья, какие проекты реализовал Рустам, сколько инвестиций они привлекли в страну. Весь народ это увидит.

Что касается темы банка, то ситуация следующая. Сейчас весь мир переходит на виртуальные активы.

В мае этого года, когда к нам приезжал владелец всемирно известной компании Binance Чанпэн Чжао, он предложил идею совместного открытия цифрового банка.

Я сразу же высказал предложение сделать его государственным банком, однако у него не было желания участвовать в государственном проекте.

После того как моя инициатива о государственном банке не была поддержана, мы договорились открыть частный банк.

Я пригласил Марата Султанова как опытного банкира и попросил его заняться организационными вопросами.

Чанпэн Чжао и Марат Абдразакович предложили, чтобы в проект вошел также Нурдөөлөт.

После раздумий я дал согласие, поскольку государство не имеет к этому никакого отношения.

Пусть работает, набирается опыта, взаимодействует с профессионалами. Это ведь гораздо лучше, чем если бы они вмешивались в государственные дела - пусть занимаются частным бизнесом.

Следует отметить, что Чанпэн Чжао приезжает не в каждую страну.

Во-первых, у нас установились дружественные отношения, во-вторых, он видит, что Кыргызстан развивается, что в стране идёт бескомпромиссная борьба с коррупцией, нет криминала, и именно поэтому он проявляет интерес к нашей стране. Многие государства пытаются пригласить его, но безуспешно. Благодаря его приходу в Кыргызстан через этот банк в страну поступят многомиллиардные инвестиции. В числе учредителей появятся и другие инвесторы. Наше государство и народ получат только пользу от этого банка, никакого вреда не будет.

-Деятельность этого банка будет такой же, как у других банков?

-Конечно, он будет функционировать как обычный банк. Однако в основном будет работать с виртуальными активами и цифровыми валютами.

-А у Вашего сына есть образование и опыт в этой сфере?

-Я ведь уже говорил выше: я не вовлекаю своих детей и братьев в политику. Поэтому и Рустам, и Нурдөөлөт получили образование в области экономики и финансов. Конечно, пока нельзя сказать, что у него большой опыт. Но, думаю со временем он приобретет его на практике. Молодежь сегодня осваивает новые направления гораздо быстрее, чем мы.

Главное - не беспокойтесь. От этой инициативы народ Кыргызстана получит только пользу: доходы будут разделяться с народом, оказываться помощь сиротам и нуждающимся, строиться социальные объекты и т.д.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452187
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, семья, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  