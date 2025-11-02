Садыр Жапаров про "Берекет Банк": Нам нечего скрывать от народа

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью информационному агентству "Кабар" прокомментировал открытие нового "Берекет Банка" и сообщил, что его создание стало возможным по предложению основателя всемирно известной компании Binance Чанпэна Чжао. По словам главы государства, это частный бизнес-проект, от которого ожидается привлечение в страну значительных объемов инвестиций.

-Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! На прошлой неделе на новостных сайтах появилась информация о том, что среди учредителей недавно открывшегося "Берекет Банка" наряду с бывшим торага Жогорку Кенеша Маратом Султановым числится и ваш сын Нурдоолот Нургожоев.

Эта новость была воспринята в обществе по-разному. Одни считают, что ничего страшного нет, если государство не имеет к этому отношения, другие же полагают, что не стоило бы вовлекать родственников и детей. Имеет ли данный банк какое-либо отношение к Вашей семье?

-Хороший вопрос, который активно обсуждается в обществе. Поэтому отвечу подробно. Нам нечего скрывать от народа.

Во-первых, я нахожусь у власти уже более пяти лет. За это время я не вовлекал в государственные дела ни членов своей семьи, ни даже братьев. Считаю, что из одной семьи достаточно одного политика.

Я всегда говорил им: занимайтесь бизнесом, открывайте производство, привлекайте инвесторов в страну.

Слава Богу, все меня услышали и не вмешиваются в государственные дела. Это видит и народ.

И впредь они не будут участвовать в государственных делах. Никто из них не стремится стать министром или депутатом. Хотя могли бы баллотироваться, ведь депутатов выбирает народ. Но они этого не делают.

Все занимаются частным бизнесом, привозят в страну инвесторов.

Я всегда говорю им:

"Не вывозите капиталы за границу, а наоборот – привлекайте их в страну".

Если бы я сейчас начал перечислять всех инвесторов, которых привлекли мои родственники, и все проекты, которые они реализуют, это выглядело бы как самореклама семьи. Поэтому пока не буду об этом говорить.

Когда подойдет к концу мой президентский срок, я подробно расскажу, чем занимались мои братья, какие проекты реализовал Рустам, сколько инвестиций они привлекли в страну. Весь народ это увидит.

Что касается темы банка, то ситуация следующая. Сейчас весь мир переходит на виртуальные активы.

В мае этого года, когда к нам приезжал владелец всемирно известной компании Binance Чанпэн Чжао, он предложил идею совместного открытия цифрового банка.

Я сразу же высказал предложение сделать его государственным банком, однако у него не было желания участвовать в государственном проекте.

После того как моя инициатива о государственном банке не была поддержана, мы договорились открыть частный банк.

Я пригласил Марата Султанова как опытного банкира и попросил его заняться организационными вопросами.

Чанпэн Чжао и Марат Абдразакович предложили, чтобы в проект вошел также Нурдөөлөт.

После раздумий я дал согласие, поскольку государство не имеет к этому никакого отношения.

Пусть работает, набирается опыта, взаимодействует с профессионалами. Это ведь гораздо лучше, чем если бы они вмешивались в государственные дела - пусть занимаются частным бизнесом.

Следует отметить, что Чанпэн Чжао приезжает не в каждую страну.

Во-первых, у нас установились дружественные отношения, во-вторых, он видит, что Кыргызстан развивается, что в стране идёт бескомпромиссная борьба с коррупцией, нет криминала, и именно поэтому он проявляет интерес к нашей стране. Многие государства пытаются пригласить его, но безуспешно. Благодаря его приходу в Кыргызстан через этот банк в страну поступят многомиллиардные инвестиции. В числе учредителей появятся и другие инвесторы. Наше государство и народ получат только пользу от этого банка, никакого вреда не будет.

-Деятельность этого банка будет такой же, как у других банков?

-Конечно, он будет функционировать как обычный банк. Однако в основном будет работать с виртуальными активами и цифровыми валютами.

-А у Вашего сына есть образование и опыт в этой сфере?

-Я ведь уже говорил выше: я не вовлекаю своих детей и братьев в политику. Поэтому и Рустам, и Нурдөөлөт получили образование в области экономики и финансов. Конечно, пока нельзя сказать, что у него большой опыт. Но, думаю со временем он приобретет его на практике. Молодежь сегодня осваивает новые направления гораздо быстрее, чем мы.

Главное - не беспокойтесь. От этой инициативы народ Кыргызстана получит только пользу: доходы будут разделяться с народом, оказываться помощь сиротам и нуждающимся, строиться социальные объекты и т.д.