Расписание 25-го тура Премьер-лиги Кыргызстана с ключевыми матчами

Стало известно полное расписание 25-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу, который пройдет с 3 по 5 ноября на стадионах Канта, Кара-Балты, Кочкор-Аты, Каракола, Манаса, Оша и Бишкека.

В туре запланировано семь матчей, среди которых особое внимание привлечут встречи лидеров таблицы. "Барс", возглавляющий чемпионат, примет на своём поле "Бишкек Сити", а его главный преследователь "Мурас Юнайтед" сыграет дома с командой "Талант".

Главным матчем тура станет противостояние в Бишкеке, где "Дордой" встретится с "Абдыш-Атой". Этот поединок особенно важен для борьбы за верхние позиции таблицы, так как обе команды сохраняют шансы на медали чемпионата.

Организаторы ожидают зрелищные встречи, а болельщиков призывают соблюдать меры безопасности на стадионах. Результаты тура могут значительно повлиять на расстановку сил в борьбе за титул и место в международных турнирах следующего сезона.