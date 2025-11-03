Погода
"Под руководством Мыктыбека Абдылдаева курултай оправдал свое назначение"

- Бакыт Басарбек
Народный курултай сегодня становится важнейшим инструментом общественного участия, создающим прямую связь между народом и властью. Такое мнение в беседе с редакцией vb.kg выразил делегат всех трех курултаев, руководитель общественного фонда "Тилекмат-Аке" Тилек Усупов.

"Народный курултай - это не просто собрание. Это уникальная площадка, где голос народа слышен напрямую, без посредников. Он не дублирует функции Жогорку Кенеша, а выполняет иную, не менее важную миссию, а именно дает президенту возможность отчитаться перед народом через своих представителей", - отметил он.

По словам общественного деятеля, особая ценность Курултая заключается в том, что делегаты приезжают из самых разных регионов страны и озвучивают реальные проблемы людей, живущих в глубинке.

"Президент слушает каждого. Это значит, что мнение простых граждан становится частью государственной повестки. И это, пожалуй, главное отличие Народного курултая от других институтов власти", - подчеркнул Усупов.

Он также отметил, что под руководством Мыктыбека Абдылдаева, возглавившего Секретариат Народного курултая, работа структуры стала более системной и прозрачной.

"Выборы делегатов проходят спокойно, без споров и недовольства. Это говорит о доверии. Мыктыбек Абдылдаев, еще в бытность депутатом, показал себя как честный и ответственный человек, и сегодня он продолжает эти принципы в работе курултая. Компетентность и открытость, вот что отличает его стиль", - подчеркнул Усупов.

По мнению общественного деятеля, сегодня особенно важно, чтобы делегаты Народного курултая поддерживали курс президента, направленный на развитие страны.

"Мы видим, как многое меняется к лучшему: строятся дороги, создаются рабочие места, открываются школы и больницы. Поэтому наш долг не стоять в стороне, а быть активными участниками перемен", - отметил Усупов.

Тилек Усупов уже четвертый год подряд избирается делегатом Народного курултая и продолжает активно участвовать в его деятельности, отстаивая интересы жителей регионов.

Четвертый Народный курултай состоится 25 декабря этого года и, по словам Усупова, станет еще одним шагом на пути укрепления общественного диалога в стране.


Теги:
курултай, Кыргызстан, Мыктыбек Абдылдаев
