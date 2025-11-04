Село Ак-Суу Лейлекского района обеспечено чистой питьевой водой

Село Ак-Суу, расположенное в Лейлекском районе Баткенской области, было обеспечено чистой питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Данный вопрос был поднят делегатами на III Народном курултае, прошедшем в 2024 году. С целью решения проблемы обеспечения населения чистой водой из бюджета Ак-Суйского айыл окмоту было выделено 1 миллион 800 тысяч сомов, на которые были проложены водопроводные трубы на расстоянии 1200 метров. В настоящее время местные жители обеспечены питьевой водой.

Отметим, на 2025 год Министерством утвержден план мероприятий из 410 пунктов, составленный по обращениям делегатов III Народного курултая. Из них 50 мероприятий (12%) выполнены, 360 (88%) находятся в стадии реализации, неисполненных мероприятий нет.

Большинство обращений касаются вопросов ирригации (60%) и обеспечения населения питьевой водой (23%). Эти стратегически важные направления находятся в процессе реализации.