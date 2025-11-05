Погода
В Аксыйском районе меняют трубы водонасосной станции

- Светлана Лаптева
В Аксыйском районе Джалал-Абадской области, полным ходом идут работы по замене труб насосной станции "Жел-Тийбес". Трубы были проложены 49 лет назад и ни разу не проходили ремонт или обновление.

Данный вопрос был поднят делегатами на III Народном курултае, состоявшемся в 2024 году. В настоящее время на месте ведутся земляные работы и замена труб. Общая протяжённость труб, подлежащих замене, составляет 2800 метров. Завершение работ запланировано на февраль 2026 года. Общая сметная стоимость проекта - 288 миллионов сомов. После обновления труб подача оросительной воды улучшится на площади в 3 тысячи гектаров.

Отметим, на 2025 год Министерством утвержден план мероприятий из 410 пунктов, составленный по обращениям делегатов III Народного курултая. Из них 50 мероприятий (12%) выполнены, 360 (88%) находятся в стадии реализации, неисполненных мероприятий нет.

Большинство обращений касаются вопросов ирригации (60%) и обеспечения населения питьевой водой (23%). Эти стратегически важные направления находятся в процессе реализации.


