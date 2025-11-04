Погода
Кыргызстан и Италия договорились усилить ветеринарную диагностику

204
- Светлана Лаптева
В рамках Глобальной конференции по снижению биологических угроз в Женеве состоялась встреча директора Центра ветеринарной диагностики и экспертизы Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Алмаза Джунушбаева с Генеральным директором Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) Эмануэлем Субейраном и субрегиональным представителем ВОЗЖ Мереке Тайтубаевым.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и договорились о запуске твиннинг-проекта между Центром ветеринарной диагностики и экспертизы Кыргызской Республики, профильными лабораториями Италии и региональными ветеринарными учреждениями.

Основная цель проекта - укрепление лабораторной базы и повышение эффективности контроля в области вирусологии.

Совместная инициатива предусматривает:

• обмен учёными и специалистами;

• проведение обучающих семинаров;

• характеристику вирусных изолятов;

• внедрение современных методов молекулярного тестирования и секвенирования.

Финансирование проекта полностью обеспечивается Всемирной организацией здоровья животных (ВОЗЖ).

Реализация твиннинг-проекта станет значительным шагом в развитии лабораторного потенциала Кыргызской Республики, укреплении национальной системы биобезопасности и расширении международного сотрудничества в ветеринарной сфере.

Успешное выполнение проекта позволит повысить качество диагностики, укрепить научно-техническую базу Центра ветеринарной диагностики и экспертизы, а также повысить эффективность мер по предотвращению и контролю инфекционных заболеваний животных.


URL: https://www.vb.kg/452194
Теги:
ветеринария, Италия, Кыргызстан
