Кыргызстан расширяет экспорт меда через онлайн-продажи

Проект "Содействие торговле", реализуемый в Кыргызстане, открывает новые возможности для отечественных производителей натурального меда. Как рассказала координатор проекта Сауле Жумаева на Национальном круглом столе, инициатива направлена на развитие онлайн-продаж и продвижение кыргызского меда на международные рынки.

По ее словам, пчеловодов и переработчиков обучают созданию и ведению интернет-магазинов, цифровому маркетингу и работе с платформами электронной коммерции. Это помогает производителям не только продавать мед внутри страны, но и напрямую выходить на зарубежных покупателей, минуя посредников.

"Развитие онлайн-продаж открывает новые возможности для наших пчеловодов и кооперативов. Теперь они могут реализовывать свою продукцию не только на внутреннем рынке, но и напрямую международным партнерам и потребителям", - подчеркнула Сауле Жумаева.

Помимо цифровизации, в проекте особое внимание уделяется внедрению "зеленых" технологий. Так, предприятия оснащаются современным оборудованием для мойки тары, которое позволяет сократить расход воды до 30% по сравнению с традиционными методами. Новая техника обеспечивает глубокую дезинфекцию емкостей, делает процесс обработки проще и безопаснее, снижая при этом производственные затраты.

Интеграция цифровых решений и экологичных технологий, отмечает Жумаева, повышает эффективность производства и способствует продвижению кыргызского меда как конкурентоспособного и качественного продукта на мировом рынке.

"Именно сочетание цифровых инструментов и ответственного отношения к окружающей среде помогает укрепить позиции кыргызского меда и подтвердить его натуральность и премиальное качество", - отметила координатор проекта.