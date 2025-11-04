Погода
$ 87.35 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

Кыргызстан расширяет экспорт меда через онлайн-продажи

229  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проект "Содействие торговле", реализуемый в Кыргызстане, открывает новые возможности для отечественных производителей натурального меда. Как рассказала координатор проекта Сауле Жумаева на Национальном круглом столе, инициатива направлена на развитие онлайн-продаж и продвижение кыргызского меда на международные рынки.

По ее словам, пчеловодов и переработчиков обучают созданию и ведению интернет-магазинов, цифровому маркетингу и работе с платформами электронной коммерции. Это помогает производителям не только продавать мед внутри страны, но и напрямую выходить на зарубежных покупателей, минуя посредников.

"Развитие онлайн-продаж открывает новые возможности для наших пчеловодов и кооперативов. Теперь они могут реализовывать свою продукцию не только на внутреннем рынке, но и напрямую международным партнерам и потребителям", - подчеркнула Сауле Жумаева.

Помимо цифровизации, в проекте особое внимание уделяется внедрению "зеленых" технологий. Так, предприятия оснащаются современным оборудованием для мойки тары, которое позволяет сократить расход воды до 30% по сравнению с традиционными методами. Новая техника обеспечивает глубокую дезинфекцию емкостей, делает процесс обработки проще и безопаснее, снижая при этом производственные затраты.

Интеграция цифровых решений и экологичных технологий, отмечает Жумаева, повышает эффективность производства и способствует продвижению кыргызского меда как конкурентоспособного и качественного продукта на мировом рынке.

"Именно сочетание цифровых инструментов и ответственного отношения к окружающей среде помогает укрепить позиции кыргызского меда и подтвердить его натуральность и премиальное качество", - отметила координатор проекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452195
Теги:
экспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  