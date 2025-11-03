Нападение с ножом в Англии: 11 раненых, один - в критическом состоянии

Вечером субботы в Англии в поезде, который шел в Лондон, неизвестный с ножом напал на пассажиров. По данным на воскресенье, пострадали 11 человек, один из них остается в критическом состоянии. По подозрению в причастности к нападению арестован один человек. У полиции нет данных, указывающих на то, что происшествие было терактом, сообщили британские правоохранительные органы, сообщает Би-би-си.

Нападение произошло в субботу вечером в поезде, который следовал из города Донкастер на северо-востоке Англии на вокзал Кингз-Кросс в Лондоне. В момент инцидента состав проходил через графство Кембриджшир.

О нападении стало известно от пассажиров поезда, которые стали звонить в полицию и экстренные службы. Они рассказали, что как минимум один человек, вооруженный ножом, находится в поезде и нападает на находящихся там людей.

После того как стало известно о случившемся, большое количество полицейских и сотрудников экстренных служб прибыли на станцию Хантингдон в Кембриджшире, где поезд совершил незапланированную остановку.

Вооруженные полицейские арестовали в поезде двух мужчин по подозрению в причастности к нападению.

Днем в воскресенье полиция уточнила, что оба арестованных - британские граждане. Один из них - 32-летний темнокожий британец, второй - 35-летний мужчина карибского происхождения. Оба родились в Великобритании. Их имена не называются.

Однако вечером 2 ноября британская полиция сообщила, что в нападении подозревается только 32-летний мужчина, а второй, 35-летний житель Лондона, был освобожден без предъявления обвинений.

"Прибывшие на место происшествия полицейские получили добросовестные показания, что этот человек принимал участие в нападении. После изучения всей информации мы можем подтвердить, что он причастен не был", - сообщила полиция об освобожденном.

Всего от атаки пострадали 11 пассажиров. По уточненным данным, пятеро из них были уже выписаны, но один пострадавший остается в критическом состоянии.

Имена раненых не называются, но полиция сообщила, что критическом состоянии остается сотрудник железнодорожной компании London North Eastern Railway (LNER), который попытался остановить нападавшего.

"Полицейские просмотрели кадры с камеры наблюдения, установленной в поезде, и им очевидно, что его действия были по-настоящему героическими, они без сомнения помогли спасти жизни многих людей", - пишут полицейские.

Полицейские и сотрудники экстренных служб исследуют железнодорожные пути на станции ХантингдонАвтор фото,JUSTIN TALLIS/AFP

Что рассказывают очевидцы

Поступают подробности о том, что происходило в момент атаки.

Олли Фостер, находившийся в поезде во время инцидента, рассказал, что пассажиры были охвачены паникой, а окровавленные жертвы кричали и просили о помощи.

Фостер рассказал Би-би-си, что сначала услышал крики: "Бегите, бегите, там парень всех режет ножом", и подумал, что это похоже на розыгрыш после Хэллоуина, отмечавшегося накануне.

Через несколько минут люди начали проталкиваться сквозь вагон, и Фостер заметил, что его рука "вся в крови", поскольку, по его словам, "кровь была повсюду на сиденье", на которое он опирался.

Фостер рассказал, что пожилой мужчина "заслонил" собой девушку, защитив ее от нападения, но сам при этом получил ранения головы и шеи. Пассажиры вокруг него использовали куртки, чтобы остановить кровотечение.

Хотя все это длилось всего 10-15 минут, Фостер говорит, что инцидент "казался вечностью".

Британская транспортная полиция подтвердила Би-би-си, что поначалу полиция и экстренные службы использовали кодовое слово "Plato", которое применяется при реагировании на "массовое террористическое нападение".

Позже использование этого кодового слова было отменено, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам внутренней политики Дэниел Сэндфорд.

Днем в воскресенье представитель транспортной полиции заявил прессе, что по уточненным данным, нет ничего, что указывало бы на теракт.

Представитель правоохранителей также заявил, что пока рано выдвигать какие-либо версии произошедшего или мотивы нападавшего.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что она регулярно получает информацию о ходе расследования, и призвала "воздерживаться от комментариев и спекуляций на данном раннем этапе".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал случившееся в Кембриджшире "вопиющим инцидентом", вызывающим "глубокую обеспокоенность".