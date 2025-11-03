ГКНБ задержал членов ОПГ, вымогавших деньги у мигрантов в России

В рамках политики высшего руководства Кыргызстана по искоренению организованной преступности сотрудники ГКНБ задержали членов ОПГ - К.Н.К., С.Д.С. и С.Б.Д., ранее судимых за тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержанные, заручившись поддержкой приближенных лиц криминального авторитета Камчы Кольбаева, занимались вымогательством, шантажом и запугиванием граждан Кыргызстана, находящихся в трудовой миграции в России.

В результате следственно-оперативных мероприятий подозреваемые задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ просит пострадавших обращаться по телефонам: 0 (3722) 5-60-49, 0995 01-22-10