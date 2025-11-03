Погода
Элиуд Кипчоге готовит экстремальный марафон в Антарктиде

149  0
- Самуэль Деди Ирие
Двукратный олимпийский чемпион по марафону Элиуд Кипчоге планирует принять участие в уникальном забеге и пробежать марафонскую дистанцию в Антарктиде. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

По словам легендарного кенийского бегуна, его цель - испытать себя в самых суровых условиях на планете:

"Я буду бегать в Антарктиде. Теперь хочу совершить нечто экстремальное, что может заставить человека усердно работать", - отметил спортсмен.

Новая глава в карьере легенды

Кипчоге, которому исполнилось 40 лет, уже вошёл в историю мирового спорта. Он - двукратный олимпийский чемпион в марафоне (Рио-2016 и Токио-2020), серебряный призёр Олимпиады-2008 и бронзовый медалист Игр-2004 на дистанции 5 000 метров. В 2003 году он также стал чемпионом мира на этой дистанции.

Кроме того, Кипчоге считается одним из величайших марафонцев современности: он первым человек официально пробежал марафон быстрее двух часов в специальном проекте INEOS 1:59 Challenge, установив историческое достижение.

Экстремальный вызов

Бег в Антарктиде станет одним из самых экстремальных испытаний в карьере Кипчоге. Антарктические марафоны проходят в условиях сильного ветра, экстремального холода и сложного рельефа. Температура во время таких стартов может опускаться ниже –20°C, а покрытие часто состоит из снега и льда.

Несмотря на это, Кипчоге уверен, что готов к новым испытаниям и стремится вновь расширить границы человеческих возможностей.


