В Московском районе мужчина убил супругу из охотничьего ружья

В селе Бала-Айылчы Московского района произошло убийство. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил свою супругу во время семейного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, сообщение о преступлении поступило в тот же день. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что гражданин Э.С., 1962 года рождения, в ходе ссоры выстрелил из охотничьего ружья в свою жену, Ж.Н., 1976 года рождения. От полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие продолжается.