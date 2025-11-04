Погода
В КР свекловоды могут сдать свой урожай через электронную очередь

- Светлана Лаптева
В этом году на пунктах приема сахарной свеклы была внедрена система электронной очереди. Теперь каждый фермер может самостоятельно выбрать удобный для него день и записаться в онлайн-очередь, чтобы сдать сырьё без лишних задержек. Об этом информирует пресс-служба Минсельхоза КР.

По словам представителей пунктов приёма сахарной свёклы, такие условия создают удобства для фермеров и позволяют сэкономить их время и средства при транспортировке урожая.

Отметим, уборка сахарной свеклы в 2025 году по республике завершена на уровне 60–70%. По информации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, как и в 2024 году, в текущем году ожидается стабильность цен на сахар, и дефицита на рынке не прогнозируется.

По итогам 9-ти месяцев 2025 года, в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны, Кыргызстан способен самостоятельно обеспечивать себя 6 из 9 основных социально значимых продуктов питания. К ним относятся: картофель, мясо, молоко, яйца, овощи и сахар.


Кыргызстан, технологии, урожай
