Землетрясение в Афганистане частично разрушило Голубую мечеть

97  0
- Светлана Лаптева
Всемирно известная Голубая мечеть, также известная под названием "Мавзолей Али" или "Святыня Хазрат Али" в городе Мазари-Шариф, административном центре северной афганской провинции Балх, частично разрушена землетрясением, сообщил афганский новостной портал AVA-пресс.

Голубая мечеть является символом и визитной карточкой Мазари-Шарифа: по некоторым данным, это одно из предполагаемых мест погребения четвертого праведного халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.

"Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов", - говорится в сообщении СМИ.

По данным сотрудников, "внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости".


Теги:
Афганистан, землетрясение, мечеть
