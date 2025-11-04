Погода
Опубликован научный труд о справедливом управлении водными ресурсами в ЦА

В Алматы вышла в свет фундаментальная коллективная монография "Международно-правовое регулирование трансграничных рек" - масштабный научный труд, подготовленный учеными, юристами и экологами из Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Издание опубликовано сразу на трех языках: русском, английском и китайском, что подчеркивает международный характер проекта.

Монография, объемом почти 500 страниц, подготовлена в рамках стратегического партнерства Казахского национального университета имени аль-Фараби и Сианьского университета Цзяотун. Руководителями проекта выступили Ж. Туймебаев и Чжан Лицюнь, научные редакторы - Е. Дуйсенов и Шан Вынхуа, исполнительный редактор - С. Ушурова.

Авторы рассматривают одну из самых актуальных проблем XXI века - управление трансграничными водными ресурсами в условиях растущего дефицита пресной воды, климатических изменений и геополитической нестабильности. В книге представлены теоретико-правовой, региональный и прикладной анализ регулирования трансграничных рек, а также предложены практические решения для предотвращения водных конфликтов.

Особое внимание уделено Центральной Азии - региону, где вопросы совместного использования водных ресурсов напрямую связаны с продовольственной, экологической и энергетической безопасностью. Авторы предлагают переход к "гидродипломатии XXI века", объединяющей экологическую безопасность, технологии больших данных и политическую волю государств.

Монография отличается междисциплинарным подходом, сочетая юридические, экологические, экономические и политологические аспекты. Среди источников - международные договоры, судебная практика, документы ООН, ШОС и СНГ, а также национальное законодательство стран региона.

Исследование призвано способствовать формированию новой правовой модели устойчивого и справедливого водопользования. По мнению авторов, эффективное управление трансграничными реками может стать фактором не конфликтов, а сотрудничества и доверия между государствами.

Издание уже называют значительным вкладом в современную науку и важным шагом в развитии международного диалога по водной тематике. Монография будет полезна ученым, дипломатам, экологам, политикам и всем, кто интересуется вопросами устойчивого развития и безопасности Центральной Азии.


вода, Казахстан, Китай, Центральная Азия
