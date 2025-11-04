"Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова заказал Атамбаев"

Бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Аида Салянова сделала интересное признание: некоторые резонансные уголовные дела возбуждались по указке экс-президента Алмазбека Атамбаева.

- Я была в Киеве, - рассказала она в интервью журналисту Семетею Аманбекову. - Дело по покушению на захват власти возбудил мой первый зам. Он был официальным и.о. На следующий день я прилетела… Но когда я поняла, что это всё идёт так грязно… И это всё же организовал Атамбаев!

О каком деле и о каком захвате власти речь? 3 октября 2012 года депутаты оппозиционной партии "Ата-Журт" провели на площади Ала-Тоо митинг по вопросу золоторудного месторождения Кумтор. Организаторов – Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова заподозрили в попытке насильственного захвата власти и заключили под стражу. В 2013 году суд первой инстанции признал их виновными и назначил наказания, связанные с реальным лишением свободы. Сроки небольшие, с учётом времени отсидки в СИЗО приговор признали исполненным. Однако судимость по уголовному преступлению все трое приобрели.

Как наконец-то признаёт экс-генеральный прокурор – приобрели на пустом месте. Да и сами фигуранты сфабрикованного уголовного дела неоднократно говорили, что умысла захватить власть ни у кого из них не было – и быть не могло. Было желание строго в рамках закона привлечь внимание власти к проблеме Кумтора.

Но тогдашней власти в лице Алмазбека Атамбаева это было невыгодно. Более того, та же Аида Салянова обронила такую фразу: "Садыр Жапаров нормально относится к критике. Атамбаев относился плохо".

И критику не воспринимал, и любил жаловаться на им же нафантазированное политическое преследование, гонения, которым он, несчастный, якобы подвергся необоснованно и надуманно. Его-то как раз никто не преследовал, никто ему не мстил и никто с ним не квитался. Чего не скажешь о нём самом.

"О какой справедливости вы говорили, когда многих ваших последователей вы же и предали? – обращалась к нему бывшая соратница Марипа Алыйкулова. - С 2009 года я являюсь членом СДПК. Участвовала в апрельских событиях и получила ранение. Не отказалась я работать и на избирательном участке вашим полномочным представителем, и потом всегда вам верила, но взамен получила то, что меня в период вашего президентства арестовывали и подвергали преследованию. Я, которая даже с маленькими детьми шла за вами, десятки раз обращалась к вам за справедливостью, но не нашла её у вас"…

Эта женщина – не единственная, кому пришлось испытать на себе подлость атамбаевской натуры. Не избежали этой участи и нынешние руководители Кыргызстана, подвергшиеся его прессингу по причине его личных политических амбиций.

На сегодняшний день, напомним, все трое полностью оправданы Верховным судом, пересмотревшим дело по вновь открывшимся обстоятельствам. И не стали платить Алмазбеку Шаршеновичу его же монетой и организовывать его полномасштабную травлю. Они гораздо выше этого.