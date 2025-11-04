Погода
$ 87.35 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

"Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова заказал Атамбаев"

332  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Аида Салянова сделала интересное признание: некоторые резонансные уголовные дела возбуждались по указке экс-президента Алмазбека Атамбаева.

- Я была в Киеве, - рассказала она в интервью журналисту Семетею Аманбекову. - Дело по покушению на захват власти возбудил мой первый зам. Он был официальным и.о. На следующий день я прилетела… Но когда я поняла, что это всё идёт так грязно… И это всё же организовал Атамбаев!

О каком деле и о каком захвате власти речь? 3 октября 2012 года депутаты оппозиционной партии "Ата-Журт" провели на площади Ала-Тоо митинг по вопросу золоторудного месторождения Кумтор. Организаторов – Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова заподозрили в попытке насильственного захвата власти и заключили под стражу. В 2013 году суд первой инстанции признал их виновными и назначил наказания, связанные с реальным лишением свободы. Сроки небольшие, с учётом времени отсидки в СИЗО приговор признали исполненным. Однако судимость по уголовному преступлению все трое приобрели.

Как наконец-то признаёт экс-генеральный прокурор – приобрели на пустом месте. Да и сами фигуранты сфабрикованного уголовного дела неоднократно говорили, что умысла захватить власть ни у кого из них не было – и быть не могло. Было желание строго в рамках закона привлечь внимание власти к проблеме Кумтора.

Но тогдашней власти в лице Алмазбека Атамбаева это было невыгодно. Более того, та же Аида Салянова обронила такую фразу: "Садыр Жапаров нормально относится к критике. Атамбаев относился плохо".

И критику не воспринимал, и любил жаловаться на им же нафантазированное политическое преследование, гонения, которым он, несчастный, якобы подвергся необоснованно и надуманно. Его-то как раз никто не преследовал, никто ему не мстил и никто с ним не квитался. Чего не скажешь о нём самом.

"О какой справедливости вы говорили, когда многих ваших последователей вы же и предали? – обращалась к нему бывшая соратница Марипа Алыйкулова. - С 2009 года я являюсь членом СДПК. Участвовала в апрельских событиях и получила ранение. Не отказалась я работать и на избирательном участке вашим полномочным представителем, и потом всегда вам верила, но взамен получила то, что меня в период вашего президентства арестовывали и подвергали преследованию. Я, которая даже с маленькими детьми шла за вами, десятки раз обращалась к вам за справедливостью, но не нашла её у вас"…

Эта женщина – не единственная, кому пришлось испытать на себе подлость атамбаевской натуры. Не избежали этой участи и нынешние руководители Кыргызстана, подвергшиеся его прессингу по причине его личных политических амбиций.

На сегодняшний день, напомним, все трое полностью оправданы Верховным судом, пересмотревшим дело по вновь открывшимся обстоятельствам. И не стали платить Алмазбеку Шаршеновичу его же монетой и организовывать его полномасштабную травлю. Они гораздо выше этого.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452222
Теги:
Аида Салянова, Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  