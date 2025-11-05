В четырех селах Чуйской области полностью заменят систему питьевого водосна

В селах Петровка, Кызыл-Туу, Предтеченка и Ан-Арык Торт-Кульского айыльного аймака Московского района Чуйской области ведутся активные работы по полной замене системы питьевого водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Проект направлен на обеспечение жителей бесперебойным доступом к чистой питьевой воде. В указанных населённых пунктах проживает более 14,5 тысячи человек, а общая протяжённость водопроводных сетей составляет около 105 километров.

Вопрос о необходимости модернизации водоснабжения был поднят делегатами III Народного курултая, состоявшегося в 2024 году. В результате села Торт-Кульского айыльного аймака включены в список населённых пунктов, подлежащих поэтапному финансированию с 2025 года за счёт республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения".

Как отмечают в Минсельхозе, на 2025 год утвержден план мероприятий из 410 пунктов, составленный на основе обращений делегатов курултая. Из них 50 мероприятий (12%) уже выполнены, 360 (88%) находятся в стадии реализации. Неисполненных пунктов нет.

Большинство обращений, поступивших на курултае, касаются вопросов ирригации (60%) и обеспечения населения питьевой водой (23%). Эти направления признаны стратегически важными и находятся в активной фазе реализации.