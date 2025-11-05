Погода
$ 87.35 - 87.73
€ 100.45 - 101.40

В четырех селах Чуйской области полностью заменят систему питьевого водосна

298  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селах Петровка, Кызыл-Туу, Предтеченка и Ан-Арык Торт-Кульского айыльного аймака Московского района Чуйской области ведутся активные работы по полной замене системы питьевого водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Проект направлен на обеспечение жителей бесперебойным доступом к чистой питьевой воде. В указанных населённых пунктах проживает более 14,5 тысячи человек, а общая протяжённость водопроводных сетей составляет около 105 километров.

Вопрос о необходимости модернизации водоснабжения был поднят делегатами III Народного курултая, состоявшегося в 2024 году. В результате села Торт-Кульского айыльного аймака включены в список населённых пунктов, подлежащих поэтапному финансированию с 2025 года за счёт республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения".

Как отмечают в Минсельхозе, на 2025 год утвержден план мероприятий из 410 пунктов, составленный на основе обращений делегатов курултая. Из них 50 мероприятий (12%) уже выполнены, 360 (88%) находятся в стадии реализации. Неисполненных пунктов нет.

Большинство обращений, поступивших на курултае, касаются вопросов ирригации (60%) и обеспечения населения питьевой водой (23%). Эти направления признаны стратегически важными и находятся в активной фазе реализации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452224
Теги:
Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  