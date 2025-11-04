Погода
$ 87.35 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

Итоги IV Международного турнира в Бишкеке по армейскому рукопашному бою

118  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 22 по 25 октября 2025 года в городе Бишкек, на базе ФОК "Газпром", состоялся IV Международный турнир по Армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асанова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из Кыргызской Республики, а также гости из России и Казахстана. В возрастных категориях юношей, юниоров и молодёжи выступили представители гражданских клубов и силовых ведомств.

Организаторы турнира:

– Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек;

– Кыргызский национальный военный лицей имени генерал-майора Д.Асанова;

– Федерация армейского рукопашного боя и самообороны Кыргызской Республики;

– Федерация АРБ по городу Бишкек.

Итоги соревнований:

Победители среди младших юношей в весовой категории 44кг:

1 место - Азизов Арнел;

2 место - Абдиразаков Нурислам ;

Победители в весовой категории 46кг:

1 место - Дуйшобаев Султан;

2 место - Жалалов Жолали;

Средние юноши:

Победители в весовой категории 50кг:

1 место - Абдикаллаков Алихан;

2 место - Абдирашитов Эрбол;

Победители в весовой категории 60кг:

1 место - Абдимиталипов Муслим;

2 место - Садиров Алихан;

Старшие юноши:

Победители в весовой категории

55кг:

1 место - Асанбеков Темирлан;

2 место - Алымгулов Бектемир;

Победители в весовой категории 65кг:

1 место - Кудайбердиев Ысмайыл;

2 место - Алтынбеков Нурэл;

Победители в весовой категории 80кг:

1 место - Осмоналиев Акдил;

2 место - Каныбеков Урмат;

Старшие юноши среди девушек 55кг:

1 место - Асанова Айтунук;

2 место - Жаникулова Хадижа;

Победители в весовой категории 60кг:

1 место - Корчубекова Жанылмырза;

2 место - Докторбекова Минь-Кыял;

Старшие юноши комплексное АРБ

до 65 кг:

1 место - Бейшенбаев Умар;

2 место - Нематов Нурислам;

Победители в весовой категории +65 кг:

1 место - Мачивуза Амир;

2 место - Перепилица Ярослав;

Молодежь - мужчины

Победители в весовой категории 57кг:

1 место - Рыскулов Шералы;

2 место - Каныбек у Даниел;

Молодежь - женщины

57кг:

1 место - Сизоненко Алина;

2 место - ⁠Канатбекова Каныкей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452230
Теги:
рукопашный бой, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  