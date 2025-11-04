Итоги IV Международного турнира в Бишкеке по армейскому рукопашному бою

С 22 по 25 октября 2025 года в городе Бишкек, на базе ФОК "Газпром", состоялся IV Международный турнир по Армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асанова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В турнире приняли участие более 300 спортсменов из Кыргызской Республики, а также гости из России и Казахстана. В возрастных категориях юношей, юниоров и молодёжи выступили представители гражданских клубов и силовых ведомств.
Организаторы турнира:
– Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек;
– Кыргызский национальный военный лицей имени генерал-майора Д.Асанова;
– Федерация армейского рукопашного боя и самообороны Кыргызской Республики;
– Федерация АРБ по городу Бишкек.
Итоги соревнований:
Победители среди младших юношей в весовой категории 44кг:
1 место - Азизов Арнел;
2 место - Абдиразаков Нурислам ;
Победители в весовой категории 46кг:
1 место - Дуйшобаев Султан;
2 место - Жалалов Жолали;
Средние юноши:
Победители в весовой категории 50кг:
1 место - Абдикаллаков Алихан;
2 место - Абдирашитов Эрбол;
Победители в весовой категории 60кг:
1 место - Абдимиталипов Муслим;
2 место - Садиров Алихан;
Старшие юноши:
Победители в весовой категории
55кг:
1 место - Асанбеков Темирлан;
2 место - Алымгулов Бектемир;
Победители в весовой категории 65кг:
1 место - Кудайбердиев Ысмайыл;
2 место - Алтынбеков Нурэл;
Победители в весовой категории 80кг:
1 место - Осмоналиев Акдил;
2 место - Каныбеков Урмат;
Старшие юноши среди девушек 55кг:
1 место - Асанова Айтунук;
2 место - Жаникулова Хадижа;
Победители в весовой категории 60кг:
1 место - Корчубекова Жанылмырза;
2 место - Докторбекова Минь-Кыял;
Старшие юноши комплексное АРБ
до 65 кг:
1 место - Бейшенбаев Умар;
2 место - Нематов Нурислам;
Победители в весовой категории +65 кг:
1 место - Мачивуза Амир;
2 место - Перепилица Ярослав;
Молодежь - мужчины
Победители в весовой категории 57кг:
1 место - Рыскулов Шералы;
2 место - Каныбек у Даниел;
Молодежь - женщины
57кг:
1 место - Сизоненко Алина;
2 место - Канатбекова Каныкей.