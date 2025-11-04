Итоги IV Международного турнира в Бишкеке по армейскому рукопашному бою

С 22 по 25 октября 2025 года в городе Бишкек, на базе ФОК "Газпром", состоялся IV Международный турнир по Армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асанова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из Кыргызской Республики, а также гости из России и Казахстана. В возрастных категориях юношей, юниоров и молодёжи выступили представители гражданских клубов и силовых ведомств.

Организаторы турнира:

– Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек;

– Кыргызский национальный военный лицей имени генерал-майора Д.Асанова;

– Федерация армейского рукопашного боя и самообороны Кыргызской Республики;

– Федерация АРБ по городу Бишкек.

Итоги соревнований:

Победители среди младших юношей в весовой категории 44кг:

1 место - Азизов Арнел;

2 место - Абдиразаков Нурислам ;

Победители в весовой категории 46кг:

1 место - Дуйшобаев Султан;

2 место - Жалалов Жолали;

Средние юноши:

Победители в весовой категории 50кг:

1 место - Абдикаллаков Алихан;

2 место - Абдирашитов Эрбол;

Победители в весовой категории 60кг:

1 место - Абдимиталипов Муслим;

2 место - Садиров Алихан;

Старшие юноши:

Победители в весовой категории

55кг:

1 место - Асанбеков Темирлан;

2 место - Алымгулов Бектемир;

Победители в весовой категории 65кг:

1 место - Кудайбердиев Ысмайыл;

2 место - Алтынбеков Нурэл;

Победители в весовой категории 80кг:

1 место - Осмоналиев Акдил;

2 место - Каныбеков Урмат;

Старшие юноши среди девушек 55кг:

1 место - Асанова Айтунук;

2 место - Жаникулова Хадижа;

Победители в весовой категории 60кг:

1 место - Корчубекова Жанылмырза;

2 место - Докторбекова Минь-Кыял;

Старшие юноши комплексное АРБ

до 65 кг:

1 место - Бейшенбаев Умар;

2 место - Нематов Нурислам;

⁠

Победители в весовой категории +65 кг:

1 место - Мачивуза Амир;

2 место - Перепилица Ярослав;

Молодежь - мужчины

Победители в весовой категории 57кг:

1 место - Рыскулов Шералы;

2 место - Каныбек у Даниел;

Молодежь - женщины

57кг:

1 место - Сизоненко Алина;

2 место - ⁠Канатбекова Каныкей.