Военные медики смогут повышать квалификацию в гражданских клиниках

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О статусе военнослужащих".Об этом сообщается на сайте президента.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 сентября 2025 года.

Целью Закона является повышение квалификации военно-медицинских служащих и их навыков работы с современным медицинским оборудованием.

Законом внесены поправки в Закон Кыргызской Республики "О статусе военнослужащих", предусматривающие, что в отдельных случаях военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) в персональном порядке командиром воинской части (начальником учреждения, организации) может быть разрешена работа по совместительству в государственных и муниципальных организациях здравоохранения, связанная с медицинской деятельностью, с целью повышения квалификации и обмена опытом.