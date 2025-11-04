Погода
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1100 человек

Светлана Лаптева
Число погибших в результате сильного землетрясения на востоке Афганистана возросло до 1124 человек, ещё 3251 получили ранения. Разрушено более 8000 домов. ООН и ряд стран объявили о выделении помощи.

В результате сильного землетрясения в Афганистане погибли по меньшей мере 1124 человека, ещё 3251 получили ранения, передаёт CNN со ссылкой на обновлённые данные Общества Красного Полумесяца Афганистана. Разрушено более 8000 домов.

Правящее в Афганистане движение "Талибан" обратилось за международной помощью. ООН выделила 5 млн долларов по линии своего фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF). Великобритания объявила о выделении 1 млн фунтов стерлингов для поддержки пострадавших. Предоставить гуманитарную помощь также пообещали Китай, Индия и Швейцария, пишет BBC News.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 31 августа около полуночи по местному времени в 27 км. к северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Его очаг залегал на глубине около 8 км. Сильнее всего пострадала провинция Кунар, в которой были разрушены как минимум три деревни. Разрушения также зафиксированы ещё в трёх провинциях: Лагман, Нуристан и Панджшер.

Проведение поисково-спасательных операций в отдалённых горных районах, наиболее пострадавших от землетрясения, затруднено из-за сильных дождей, оползней и повреждённых дорог.

Источник: gazeta.uz


