В Оше задержан адвокат при получении взятки

В Оше сотрудники ГКНБ КР задержали адвоката, подозреваемого во вымогательстве 350 тысяч сомов у своей подзащитной за "помощь" в решении уголовного дела.

По данным ведомства, в ГКНБ обратилась гражданка А.Г. обвиняемая по статье 209 (мошенничество) УК КР. Она сообщила, что её адвокат С.Н.С. войдя в доверие, уверял, будто может повлиять на судей Ошского городского суда и добиться назначения более мягкого наказания - пробации или отсрочки исполнения приговора в связи с наличием у неё несовершеннолетнего ребёнка. За это адвокат потребовал 350 тысяч сомов.

После проверки заявления 3 ноября сотрудники ГКНБ провели оперативно-следственные мероприятия. В здании Ошского городского суда адвокат был задержан с поличным сразу после получения денег. При личном обыске он добровольно выдал полученные средства, признанные взяткой за положительное решение по уголовному делу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он водворён в СИЗО ГКНБ КР. Следствие продолжается.


