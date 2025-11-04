Президент дал резкую оценку действиям главы Минэнерго Таалайбека Ибраева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров дал резкую оценку действиям министра энергетики КР Таалайбека Ибраева в связи с призывом ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" к населению перейти на "Безлимитный тариф" на электроэнергию. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

"Глава государства отметил, что подобные инициативы недопустимы в условиях дефицита электроэнергии и могут привести к социальному разделению в обществе.

Президент Садыр Жапаров поручил немедленно прекратить применение данного тарифа и принять исчерпывающие меры для обеспечения справедливого и равного доступа граждан к электроэнергии в зимний период", - написал Алагозов.