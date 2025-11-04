Погода
Талантбек Толобеков назначен директором Департамента кинематографии

- Светлана Лаптева
Постановлением Кабинета Министров Талантбек Толобеков назначен директором Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики КР.

Решение принято в соответствии со статьей 18 конституционного закона "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" по представлению министра культуры Мирбека Мамбеталиева и подписано председателем Кабинета Министров Адылбеком Касымалиевым.

Нового руководителя коллективу представили министр культуры Мирбек Мамбеталиев и его заместитель Марат Тагаев.

Ранее Департамент кинематографии возглавлял Улан Адамалиев, освобожденный от занимаемой должности по собственному желанию.

Департамент кинематографии - это государственное учреждение, реализующее политику, направленную на развитие национального кинематографа, усиление государственной поддержки и повышение конкурентоспособности кыргызского кино на международной арене.

Талантбек Толобеков - продюсер, член Правления Союза кинематографистов и Ассоциации кинопродюсеров Кыргызстана. Родился 4 мая 1983 года в Бишкеке.

Образование:

Кыргызский национальный университет культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой, специальность - менеджер социально-культурной деятельности, педагог.

Хореографическое училище имени Ч. Базарбаева, специальность - артист балета, хореограф.

Трудовая деятельность:

С 2002 года работает в сфере культуры и кино.

С 2013 года - основатель и координатор Национальной кинопремии "Ак Илбирс".

Как продюсер участвовал в создании фильмов "Үй сатылат" ("Дом продается"), "Көл" ("Озеро"), "Мунабия", "Атанын керээзи" ("Завещание отца") и других.

Координировал выдвижение национальных фильмов на премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Ника".

Инициатор инвестиционной программы "Снимай в Кыргызстане" и создания Национальной кинокомиссии.

В период пандемии COVID-19 организовывал поддержку ветеранов кино и граждан, оказавшихся в трудной ситуации.

Руководящие должности:

Исполнительный директор премии "Ак Илбирс" (2019–2023).

Директор государственного кинокомбината "Кыргызфильм" (2023–2025).

Председатель Национального Оскаровского комитета (с 2023 года).

Директор ООО Shaboto Film Group (с 2025 года).

Награды:

Почетное звание "Отличник культуры".


