O!Prime бесплатно на 90 дней - больше интернета, кешбэка и ноль комиссий!

Встречайте O!Prime – премиум-подписку от Мобильного оператора О!, которая делает каждый день выгодным. И самое приятное – теперь вы можете подключить её бесплатно на целых 90 дней.

Что даёт O!Prime:

  1. 2% кешбэка при оплате сомовыми картами Visa Cashback в интернете и через POS-терминалы.
  2. +10 ГБ скоростного интернета каждый месяц.
  3. До 100% кешбэка при оплате по QR-коду O!Bank у более 4000 партнёров по всему Кыргызстану.
  4. 0% комиссии при оплате услуг в приложении "Мой О!".
  5. Возможность оплачивать бонусами у всех партнёров и прямо в приложении.

С O!Prime каждая покупка – двойная выгода! Вы тратите – а O!Prime возвращает, добавляет интернет и убирает комиссии.

Как подключить:

Скачайте или обновите приложение "Мой О!" в Google Play или App Store.

Откройте "Мой О!" → "Ещё" → O!Prime и активируйте бесплатный доступ.

Подробнее об условиях – на o.kg.

O!Prime – твоя премиум-выгода каждый день!

ООО "НУР Телеком" Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017 г.

ОАО "О!Банк" Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024 г.


