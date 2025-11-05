Погода
В Бишкеке пройдет Международный форум "Небесные горы цивилизаций – 2050"

262  0
- Бакыт Басарбек
13 ноября 2025 года в Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова состоится Международный форум "Небесные горы цивилизаций – 2050". Мероприятие пройдет при поддержке Национального института стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики.

В работе форума примут участие представители Института стратегического планирования и прогнозирования КР, Ассамблеи народа Кыргызстана, АНО "Центр Европейско-Азиатских исследований" (Россия), АНО "РОСКАЧЕСТВО" и других организаций. Форум приурочен ко Всемирному дню науки за мир и развитие и Всемирному дню качества.

В рамках программы состоятся форсайт-сессия "Новые ориентиры развития Кыргызстана - векторы повышения качества жизни людей" и международная конференция "Высокое качество пищевой продукции и питания - основа здоровья и долголетия".

В мероприятии примут участие ведущие ученые и эксперты из России, Беларуси и Кыргызстана. Среди них - директор НИИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Татьяна Савенкова (РФ), генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси Алексей Мелещеня, профессор КГТУ им. И. Раззакова Михаил Федоров, а также специалисты в области пищевых технологий, стандартизации и органического производства.

Обсуждение пройдет по трём направлениям: "Хлебобулочные и кондитерские изделия: фокус на качество и стандарты" (Россия), "Научные и технологические решения для безопасного и здорового питания" (Беларусь) и "Производство органической пищевой продукции с учетом национальных традиций" (Кыргызстан).

По итогам форума будут подготовлены предложения по реализации Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года и Доктрины "Национальный дух – мировые высоты".

Основная цель форума - формирование новых ориентиров социально-экономического развития страны в контексте реализации стратегических документов до 2040 года, а также укрепление партнёрства между научными, образовательными, деловыми и экспертными сообществами Большой Евразии.

В числе ключевых задач обозначены прогнозирование социально-экономических процессов и рисков цифровой трансформации, разработка предложений по совершенствованию государственного управления и повышению качества жизни, а также обсуждение духовных и культурных основ развития.

Тематика обсуждений охватывает широкий спектр вопросов - от роли науки и образования в развитии цивилизаций и расширения зелёной энергетики до совершенствования государственного управления и концепции ноосферного развития.

Форум "Небесные горы цивилизаций – 2050" обещает стать значимой экспертной площадкой для выработки идей, направленных на устойчивое развитие Кыргызстана и всего евразийского пространства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452241
Теги:
Беларусь, вуз, Россия, форум, Кыргызстан
