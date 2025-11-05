С 2026 года Узбекистан вводит безвизовый режим для всех граждан США

С 1 января 2026 года Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для всех граждан Соединенных Штатов Америки, посещающих центральноазиатскую страну. Об этом сообщает УзА со ссылкой на соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева.

По данным информационного агентства, глава государства подписал документ 3 ноября. Указано, что цель нововведения - создание условий для дальнейшего развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между Узбекистаном и США, а также развитие туризма.

На данный момент центральноазиатская республика предоставляет право въезда в страну без оформления дополнительных документов американским гражданам, достигшим 55 лет и въезжающим с целью туризма. Эта норма действует с 2021 года.

Согласно президентскому указу, с нового года безвизовый режим распространится на всех резидентов США вне зависимости от возраста и причин визита.

Отмечается, что о планах соответствующего нововведения говорилось в указе Мирзиёева о кардинальном увеличении потока туристов, который руководитель республики подписал в мае текущего года. В частности, тогда же Министерству иностранных дел поручалось начать переговоры с представителями Соединенных Штатов по вопросу облегчения визовых требований для въезда узбекистанцев в США.

Добавим, что введение безвизового режима для американцев произошло в преддверии саммита "Центральная Азия - США" ("С5+1"), который пройдет 6 ноября в Вашингтоне. В этом мероприятии примут участие глава Белого дома Дональд Трамп и президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В конце октября 2025 года правительство Узбекистана утвердило включение еще семи государств в список стран, граждане которых могут въезжать в республику без виз сроком на 30 дней. Такое право получили граждане Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Китая, Кувейта и Саудовской Аравии.

Источник: Фергана