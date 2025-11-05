В Бишкеке открылись приюты для бездомных на осенне-зимний период

В Бишкеке начали работу три приюта для бездомных, которые будут принимать людей в холодное время года. Они расположены в 12-м микрорайоне, в центре "Коломто" на проспекте Жибек Жолу и при Общественном фонде "Центр милосердия", где помощь оказывают женщинам с детьми.

Приют в южной части города рассчитан на 80 человек. Здесь проведен ремонт, подготовлены запасы угля, постельные принадлежности, медикаменты и продукты для горячего питания.

Центр "Коломто" способен разместить до 70 человек, но при необходимости может принять и до сотни. Постояльцам предоставляют ночлег, медицинский осмотр - флюорографию, анализ крови на РВ и ВИЧ, а также санитарную обработку.

В приюте при "Центре милосердия" смогут найти временный дом 45 женщин с детьми. Для них предусмотрено горячее питание, ночлег, медицинская и социально-правовая поддержка.