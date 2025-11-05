Погода
$ 87.35 - 87.73
€ 100.45 - 101.40

В Бишкеке открылись приюты для бездомных на осенне-зимний период

193  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке начали работу три приюта для бездомных, которые будут принимать людей в холодное время года. Они расположены в 12-м микрорайоне, в центре "Коломто" на проспекте Жибек Жолу и при Общественном фонде "Центр милосердия", где помощь оказывают женщинам с детьми.

Приют в южной части города рассчитан на 80 человек. Здесь проведен ремонт, подготовлены запасы угля, постельные принадлежности, медикаменты и продукты для горячего питания.

Центр "Коломто" способен разместить до 70 человек, но при необходимости может принять и до сотни. Постояльцам предоставляют ночлег, медицинский осмотр - флюорографию, анализ крови на РВ и ВИЧ, а также санитарную обработку.

В приюте при "Центре милосердия" смогут найти временный дом 45 женщин с детьми. Для них предусмотрено горячее питание, ночлег, медицинская и социально-правовая поддержка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452244
Теги:
приют, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  