Джумагулов: Мы создали школу, в которую сами хотели бы отдать своих детей

- Назгуль Абдыразакова
Он начал с нескольких учеников и пустующих библиотек, а сегодня управляет школой, где учат думать, ошибаться, искать решения и говорить на английском без страха. Алибек Назаркулович Джумагулов - основатель и директор школы "Ньютон", педагог по духу и предприниматель по подходу. В интервью он рассказал, как возникла идея школы, почему ошибку нужно считать ступенью к успеху и как технологии могут стать главным источником богатства страны.

"Начинали с домашки и библиотек - и это был настоящий симбиоз"

- Алибек Назаркулович, с чего всё началось?

- Всё началось довольно просто. Мы с супругой занимались репетиторством. У нас был клуб, который мы называли "домашка". Детей становилось всё больше в какой-то момент у нас появилось 13 филиалов. Мы не имели собственного здания, поэтому часто арендовали помещения. Очень помогли библиотеки они пустовали, и мы предложили использовать их пространства.

Мы не просто пользовались залами мы приносили туда жизнь. Покупали книги, помогали с интернетом, иногда ремонтировали мебель. Библиотеки снова начали наполняться детьми, смехом, движением. Это был честный обмен: они помогали нам, а мы - им. Так, шаг за шагом, у нас сложилась команда, которую объединяла вера в образование как живой процесс, а не как "обязательную программу".

"Ребёнок не должен быть просто исполнителем"

- Когда вы поняли, что хотите создать именно школу, а не просто образовательный центр?

- Когда мой старший сын дорос до первого класса. Мы обошли, наверное, все сильные школы города. Где-то нравились учителя, где-то программа, но везде чего-то не хватало. Мы видели, что система часто строится на послушании: делай, как сказано, не задавай вопросов.

Я не хотел, чтобы мои дети росли просто хорошими исполнителями. Хорошие исполнители нужны на производстве, но не в будущем, где ценится мышление, гибкость, способность к поиску. Я хотел, чтобы мои сыновья умели ставить перед собой цели, брать ответственность и действовать, а не ждать указаний. Поэтому, когда мы не нашли школу, которая разделяла эти принципы, решили построить свою.

"Мы начали во время пандемии - без лицензии, с кредитами, но с верой"

- С чего начался путь "Ньютона" как школы?

- Начался с хаоса и веры (улыбается). Это был 2020 год - пандемия, неопределённость, у нас не было лицензии, зато было желание, кредиты и огромное количество работы. Мы всё заложили, всё продали. В тот момент мы не могли даже привезти строителей, чтобы закончить спортзал и кухню.

Помню, как стою посреди пустого здания нет окон, нет дверей, а дети уже записываются. Мы просто верили, что получится. И получилось. Помогло то, что у нас была репутация: наши ученики из клуба успешно сдавали ОРТ, поступали в университеты. Родители знали, что если мы что-то начинаем, мы доведём до конца. Это доверие стало нашим капиталом, даже большим, чем деньги.

"Советская система, технологии и свобода выбора"

- На каких принципах вы строили свою систему образования?

- Я взял лучшее из трёх миров: советская школа, бизнес-подход и личная философия свободы. Советская система давала структуру, дисциплину, глубину. Бизнес научил меня технологичности: ставить конкретные цели, измерять результаты, добиваться эффективности. А свобода - это то, что делает человека личностью.

Если объединить эти три вещи, получается живое образование: ребёнок дисциплинирован, но не зажат; он стремится к результату, но не боится ошибаться; он знает систему, но способен выйти за её рамки.

"Мы учим детей не бояться говорить и думать"

- Как это выглядит на практике?

- У нас обучение с 1 по 9 класс. Программа углублённая. Геометрию начинаем с пятого класса, физику раньше, чем в госшколах. Английский преподаёт носитель языка, потому что самое важное не бояться говорить. Ошибки - это часть обучения. Мы учим детей не ждать, пока их поправят, а просто объяснить, что они хотят сказать. Так постепенно снимается языковой барьер.

По математике и физике у нас большой объём задач. Мы отрабатываем скорость, внимание, мышление. Первое впечатление у родителей часто такое: "Почему так много домашки?" А я говорю - это не перегруз, это развитие мышц ума. Главное - убрать лишнее, отвлекающее и дать ребёнку возможность сконцентрироваться.

"Ошибка - это не провал, это часть процесса"

- Родители часто боятся ошибок детей. Как вы с этим работаете?

- Очень просто: объясняем, что ошибка - не трагедия. Это опыт. Ребёнок должен понимать, что ошибиться - это нормально. Главное - не останавливаться. Ошибка - не показатель слабости, а шаг к следующему уровню.

Когда родители перестают ругать за ошибки, ребёнок начинает учиться быстрее. У него пропадает страх, появляется интерес. И вот тогда начинается настоящее обучение.

"Музыка и ритм - это тоже развитие интеллекта"

- Вы уделяете внимание ритмике и музыке. Почему это так важно?

- Потому что ритм - это жизнь. Мы заметили, что многим детям трудно "поймать" общий темп, войти в поток. А музыка и ритм учат синхронности, вниманию, самоконтролю. Это не просто песенки - это тренировка мозга.

Есть исследования, что у людей, которые занимались музыкой, интеллект и память дольше сохраняются. Мы это видим на практике. У нас даже дети, у которых были трудности с математикой, через ритмику начали лучше считать - потому что почувствовали структуру, последовательность.

"Мы учим решать задачи по принципу ТРИЗ"

- Вы упомянули ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач. Как применяете её в школе?

- ТРИЗ - это гениальное изобретение советской инженерной школы. Она учит думать не шаблонно, а искать оригинальные решения. Например, в Reebok была проблема - на двух заводах в Азии крали обувь. Все думали о штрафах, камерах. А ТРИЗ-технолог предложил: пусть на одном заводе делают левый ботинок, на другом - правый. Всё, проблему сняли.

Мы объясняем детям: думайте, ищите противоречия, задавайте вопросы "почему" и "что, если". Это воспитывает инженерное мышление. Если Кыргызстан будет воспитывать людей, которые умеют решать задачи, а не боятся их, у нас появятся технологии, заводы, продукты. Деньги не возникают из воздуха - они появляются тогда, когда к сырью добавляют интеллект и труд.

"Учитель - это вторая мама"

- Как вы подбираете педагогов?

- Очень тщательно. Учитель - это сердце школы. Мы не просто ищем диплом, мы ищем энергию. Педагог должен любить детей и верить в них. У нас есть учителя, которые утром встречают класс словами: "Здравствуйте, мои будущие министры, учёные, депутаты!" Это не шутка - это настрой.

У нас сильная команда. Мы проводим внутренние тренинги, обсуждаем, как объяснять трудные темы проще. У нас даже есть своя "кузница кадров" мы берём педагогов из нашей "домашки", где они проходят практику. Там мы видим, кто по-настоящему горит делом, а кто просто отрабатывает часы.

"Не кружки ради галочки, а качество и смысл"

- Какие внеурочные занятия вы предлагаете?

- Мы не гонимся за количеством. Есть ИЗО, проектная работа, музыка. Если у ребёнка талант к спорту или искусству просим родителей найти для него лучшего тренера в городе. Мы не притворяемся, что можем всё. Мы концентрируемся на главном качественном образовании.

"Мы хотим открыть бизнес-колледж"

- Какие планы у вас на будущее?

- Мы уже довели школу до девятого класса. Следующий шаг - открыть бизнес-колледж. Мы видим, что многие дети уже в девятом классе готовы к осознанным шагам. Хочу, чтобы они учились финансовой грамотности, управлению, созданию проектов.

Бизнес - это не только про деньги, это про мышление. Ребёнок, который понимает, как работает бизнес, становится самостоятельным. Он может обеспечить себя, свою семью, свой город. Это и есть настоящая цель образования - не просто знания, а умение применять их для жизни

"Мы вернулись из Турции и поняли, что наш уровень выше"

- Вы жили в Турции. Повлияло ли это на ваше видение образования?

- Да, мы прожили год в Стамбуле. Наши дети не знали турецкого языка, но быстро стали первыми в классе. Это о многом говорит. Мы поняли, что наша программа сильнее, что у нас глубже подход. Турция дала опыт, но вернуться домой было осознанным решением. Здесь мы можем делать больше.

"Главное - не бояться начинать"

- Что для вас самое важное в этом пути?

- Не бояться. Любое большое дело начинается с хаоса и веры. Главное - не останавливаться, не искать лёгких путей. Мы строим не просто школу, а сообщество людей, которые верят, что образование может менять жизнь.

Когда я вижу, как у ребёнка впервые получается, как он начинает говорить, спорить, создавать я понимаю, что всё не зря. Значит, мы не просто учим, мы зажигаем.


школа, Бишкек
