В Бишкеке пройдет иммерсивный вечер памяти Суйменкула Чокморова

7 ноября в 15:00 в музее-мастерской Суйменкула Чокморова состоится иммерсивный вечер, посвящённый памяти народного актёра, художника и Героя Труда Кыргызской Республики. Мероприятие объединит музыку, живопись, театр и поэзию, создавая для зрителей атмосферу полного художественного погружения в жизнь и творчество мастера.

Цель вечера - оживить жизненный и творческий путь Суйменкула Чокморова с помощью современных художественных форм и показать масштаб его личности через разные направления искусства.

В программе примут участие студенты нескольких творческих учебных заведений страны.

Музыкальное сопровождение подготовят студенты Кыргызского национального музыкального училища имени М. Күрөңкеева - они исполнят произведения на инструментах, на которых когда-то играл сам Чокморов: комузе, мандолине, домбре и гитаре.

Студенты Кыргызского государственного художественного училища имени С. Чуйкова создадут на глазах у публики портреты героев, сыгранных актёром, выражая в каждом штрихе уважение к его образам и духовному миру.

Театральный факультет Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой под руководством заслуженного артиста КР Мурата Мамбетова представит инсценировки символических эпизодов из фильмов, в которых снимался Чокморов, передавая глубину его характера и внутреннего мира.

Студенты Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева прочтут поэтические произведения, посвящённые актёру, - стихи о патриотизме, благородстве и духовной высоте.

Центральным элементом экспозиции станет экранная инсталляция. В зале будут представлены временные экспонаты киностудии "Кыргызфильм": советское кинооборудование и отрывки из фильмов с участием Суйменкула Чокморова.

Иммерсивный вечер объединит разные виды искусства - музыку, живопись, театр и кино - чтобы зрители могли по-новому прочувствовать личность и наследие выдающегося кыргызского актёра.