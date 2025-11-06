Погода
Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул от короля Чарльза III

- Самуэль Деди Ирие
Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул из рук короля Чарльза III. Церемония прошла во вторник, официально присвоив 50-летней легенде футбола титул сэра Дэвида Бекхэма, а его жена теперь будет носить титул леди Виктория Бекхэм.

Бекхэм был включён в королевский список награждений накануне дня рождения короля Чарльза III, который отметят 14 ноября. По данным британских СМИ, решение связано как с многолетней дружбой монарха и спортсмена, так и с его значительным вкладом в благотворительную деятельность.

За свою блистательную карьеру Бекхэм выиграл многочисленные трофеи с такими клубами, как "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", LA Galaxy и Paris Saint-Germain, а также провёл 115 матчей за сборную Англии. Он активно занимается благотворительностью, являясь послом доброй воли ЮНИСЕФ и поддерживая ряд международных гуманитарных проектов.

Получение рыцарского титула стало одной из высших наград Великобритании и подчеркнуло вклад Бекхэма не только в мировой футбол, но и в социальную и гуманитарную сферы.


Теги:
Великобритания, футбол
