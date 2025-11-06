Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул от короля Чарльза III

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул из рук короля Чарльза III. Церемония прошла во вторник, официально присвоив 50-летней легенде футбола титул сэра Дэвида Бекхэма, а его жена теперь будет носить титул леди Виктория Бекхэм.

Бекхэм был включён в королевский список награждений накануне дня рождения короля Чарльза III, который отметят 14 ноября. По данным британских СМИ, решение связано как с многолетней дружбой монарха и спортсмена, так и с его значительным вкладом в благотворительную деятельность.

За свою блистательную карьеру Бекхэм выиграл многочисленные трофеи с такими клубами, как "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", LA Galaxy и Paris Saint-Germain, а также провёл 115 матчей за сборную Англии. Он активно занимается благотворительностью, являясь послом доброй воли ЮНИСЕФ и поддерживая ряд международных гуманитарных проектов.

Получение рыцарского титула стало одной из высших наград Великобритании и подчеркнуло вклад Бекхэма не только в мировой футбол, но и в социальную и гуманитарную сферы.