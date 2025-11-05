Погода
В Таласе должностные лица подозреваются в нецелевом расходовании средств

В Таласской области сотрудники ГКНБ выявили факт заключения заведомо невыгодного контракта со стороны должностных лиц Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики (ГАФКиС при КМ КР). В результате действий ответственных лиц государству причинён ущерб на сумму свыше 4 миллионов сомов.

По данным ведомства, летом 2026 года в Таласской области планировалось проведение спортивных игр *"Я чемпион"*. Для подготовки к мероприятию Управлению физической культуры и спорта региона были выделены бюджетные средства в размере 17 миллионов 500 тысяч сомов.

Однако основная часть этих средств - 12 миллионов сомов - была использована должностными лицами ГАФКиС при КМ КР для приобретения жилого дома, предназначенного для последующего использования под административное здание областного управления физической культуры и спорта.

При содействии вице-президента Торгово-промышленной палаты КР Н.Н.Э. оценка данного объекта была произведена по заведомо завышенной стоимости - 12 миллионов 343 тысячи сомов. Согласно независимой экспертизе, реальная рыночная стоимость дома составляет около 7 миллионов сомов.

Таким образом, интересам государства причинён ущерб в размере более 4 миллионов сомов.

По данному факту задержаны и водворены в ИВС ОВД города Талас вице-президент Торгово-промышленной палаты КР Н.Н.Э., начальник отдела ГАФКиС при КМ КР Б.З.Б. и бывший заместитель губернатора Таласской области Б.Н.А.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности других причастных лиц.


