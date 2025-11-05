Кыргызстанские борцы выступят на крупном международном турнире в США

Группа ведущих кыргызстанских борцов отправится в Соединённые Штаты для участия в престижном международном турнире по борьбе, сообщили в национальных спортивных структурах.

Соревнование соберёт сильнейших борцов вольного и греко-римского стилей из ряда стран и станет важным этапом подготовки к предстоящим континентальным и мировым турнирам. Турнир пройдёт в одном из крупных спортивных центров США и включит участие призёров международных чемпионатов и спортсменов высокого рейтинга.

В состав кыргызской делегации войдут опытные борцы и перспективные молодые спортсмены, которые выступят в разных весовых категориях. Тренерский штаб отметил, что участие в соревновании является важной частью подготовки к предстоящим чемпионатам Азии и олимпийским квалификационным турнирам.

В последние недели команда проводила учебно-тренировочные сборы в Бишкеке, делая акцент на выносливость, тактическую работу и спарринги с сильными партнёрами. По словам наставников, спортсмены находятся в хорошей форме и готовы показать высокий уровень.

Отъезд делегации в США ожидается в ближайшие дни. В Федерации борьбы Кыргызстана подчеркнули, что цель команды - не только борьба за медали, но и получение ценного международного опыта, укрепление соревновательной готовности и анализ соперников перед важными стартами мирового календаря.