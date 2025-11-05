Погода
$ 87.35 - 87.73
€ 100.45 - 101.40

Кыргызстанские борцы выступят на крупном международном турнире в США

164  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Группа ведущих кыргызстанских борцов отправится в Соединённые Штаты для участия в престижном международном турнире по борьбе, сообщили в национальных спортивных структурах.

Соревнование соберёт сильнейших борцов вольного и греко-римского стилей из ряда стран и станет важным этапом подготовки к предстоящим континентальным и мировым турнирам. Турнир пройдёт в одном из крупных спортивных центров США и включит участие призёров международных чемпионатов и спортсменов высокого рейтинга.

В состав кыргызской делегации войдут опытные борцы и перспективные молодые спортсмены, которые выступят в разных весовых категориях. Тренерский штаб отметил, что участие в соревновании является важной частью подготовки к предстоящим чемпионатам Азии и олимпийским квалификационным турнирам.

В последние недели команда проводила учебно-тренировочные сборы в Бишкеке, делая акцент на выносливость, тактическую работу и спарринги с сильными партнёрами. По словам наставников, спортсмены находятся в хорошей форме и готовы показать высокий уровень.

Отъезд делегации в США ожидается в ближайшие дни. В Федерации борьбы Кыргызстана подчеркнули, что цель команды - не только борьба за медали, но и получение ценного международного опыта, укрепление соревновательной готовности и анализ соперников перед важными стартами мирового календаря.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452251
Теги:
вольная борьба, греко-римская борьба, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  