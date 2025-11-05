Рысбек Нургазиев: Если нет науки, нет и качественного образования

Кыргызский национальный аграрный университет - один из старейших вузов страны. За его стенами готовили специалистов, благодаря которым развивалось сельское хозяйство, создавались новые сорта и технологии, укреплялись хозяйства. Сегодня университет не только сохраняет традиции, но и открывает собственные заводы, лаборатории, питомники, сотрудничает с международными партнёрами и внедряет систему дуального обучения.

Мы поговорили с ректором университета Рысбеком Нургазиевым, для которого наука не просто слово, а образ жизни.

- Когда говорят ректор, у многих возникает образ администратора. Вы согласны с этим определением?

- Отчасти. Да, ректор, конечно, должен быть хорошим менеджером. Но я всегда подчёркиваю: главное - быть научным менеджером. Если мы готовим специалистов прикладного характера, но при этом у нас нет лабораторий, где они могут экспериментировать и видеть результат своими глазами мы не готовим специалистов, мы просто читаем лекции.

Там, где есть наука, там есть и качество. Это закон. Лаборатории, научные школы, исследовательская культура - всё это питает образование. Если этого нет, факультеты нужно усиливать или закрывать. Университет без науки это просто учебный центр.

- В прошлом году КНАУ отметил 90-летие. Что для вас значит имя Скрябина?

- Это был очень важный момент. Мы вспоминали, с чего всё начиналось.

Константин Иванович Скрябин это не просто учёный, это личность планетарного масштаба. Трижды доктор наук - медицинских, биологических и ветеринарных. Академик трёх академий - ВАСХНИЛ, Академии медицинских наук и Академии наук СССР. Герой Соцтруда. Первый председатель филиала нынешней Национальной академии наук Кыргызстана.

Представляете, какой уровень?!

Я часто говорю студентам: если мы носим имя такого человека, то должны быть достойны его дела. Мы гордимся, что университет продолжает его традиции. В прошлом году наш вуз получил орден "Данк". Мы благодарны Садыру Нургожоевичу, что так высоко оценил вклад коллектива нашего университета. Это признание не только труда нынешних преподавателей и студентов, но и тех, кто создавал университет, ещё когда он назывался сельскохозяйственным институтом.

- Среди выпускников университета есть немало известных имён. Кого вы особенно отмечаете?

- Конечно, Чингиза Айтматова. Мало кто помнит, но он по образованию - зоотехник. Он окончил наш университет в 1953 году, работал в Институте животноводства, а параллельно писал произведения, которые потом стали частью мировой литературы. Мы гордимся, что наш выпускник прославил Кыргызстан и Советский Союз на весь мир.

Но и других выдающихся людей много. Среди наших выпускников - министры, депутаты, директора крупных хозяйств, сильные инженеры, учёные. Каждый из них часть истории университета.

- Вы часто говорите о науке и лабораториях. Почему для вас это так важно?

- Потому что без науки нет будущего. Ещё пять-десять лет назад казалось, что если построить одну современную лабораторию этого достаточно. Но мы быстро поняли: наука должна быть тесно связана с практикой. Поэтому мы перешли на дуальное образование - это когда теория и практика идут параллельно. Студент не просто слушает лекции, он работает на реальных площадках, видит живые процессы, набирается опыта.

- Сейчас часто говорят о сотрудничестве науки и бизнеса. Есть ли примеры такого взаимодействия в университете?

- Да, и очень яркие. Мы уже два года проводим агродиалоги это площадка, где встречаются фермеры, представители АПК, бизнес и наука. Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев лично участвует в этих мероприятиях. Он приходит с утра и уходит вечером - сидит, слушает, задаёт вопросы, обсуждает конкретные проблемы.

В прошлом году мы провели агродиалог на базе университета, подписали 26 соглашений о сотрудничестве. Это не просто формальные бумаги это реальные программы: подготовка кадров, стажировки, совместные научные исследования. Главное, что между университетом и бизнесом появилось взаимопонимание.

- Один из ваших крупнейших проектов - завод по производству семян. Расскажите подробнее?

- Да, это наш предмет особой гордости. Без семеноводства невозможно говорить о продовольственной независимости. Сейчас во многих странах, включая Россию, до 70% семян овощных культур завозятся из-за рубежа. А если нет своих семян - нет стабильности.

Мы построили завод по производству семян овощных культур. Это не просто производство это комплекс с девятью теплицами, лабораториями, хранилищами, учебными аудиториями и жильём для студентов. Здесь студенты учатся, исследуют и сразу видят результат.

На открытии лично присутствовал Заместитель Председателя Кабинета Министров - Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, который способствовал успешной реализации данного проекта. За что университет выражает искреннюю благодарность Бакыту Эргешевичу. Также, открытие завода посетил посол Южной Кореи, представители проекта "Содействие в создании инфраструктуры для производства семян овощных культур в Кыргызстане" при финансовой поддержке Корейской корпорации сельских общин при Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел, Корейской Республики, заместитель министра науки, представители бизнеса Все остались под впечатлением, университет действительно стал производственной площадкой.

- Какие планы по развитию этого кластера?

- У нас чёткий план: что делать через 6, 9, 12 и 24 месяца. Мы формируем ассортимент семян, расширяем базу, обучаем студентов, развиваем селекцию. В ноябре проведём большую встречу с бизнесом, чтобы вместе выстраивать производство. Это наш путь к качественному семенному материалу и, в перспективе, к экспорту.

- Какие ещё научные проекты ведёте?

- Мы выиграли грант Всемирного банка на создание Центра биологической и продовольственной безопасности. Это будет производство реагентов для диагностики вирусных болезней человека и животных.

Во время пандемии я лично работал с вирусологическими лабораториями, мои ученики участвовали в исследованиях. Поэтому знаю: вирусология - едина. Болезни животных часто переходят к людям - свиной грипп, птичий грипп, коронавирус. Поэтому совместная работа ветеринарных и медицинских учёных крайне важна.

Также мы строим клинику для лошадей первую в Кыргызстане. Там будет иммуногистохимическая лаборатория, оборудование мирового уровня. Всё это на грантовой основе, при поддержке корейских партнёров.

- Вы развиваете и лаборатории по микроклонированию растений?

- Да, совместно с японскими и корейскими коллегами. Это направление - инвитро-размножение растений. Мы уже подготовили десятки тысяч саженцев малины и безвирусный посадочный материал картофеля. Урожайность удивила даже нас. В будущем планируем выращивать саженцы для садоводов по всей стране, чтобы сократить зависимость от импорта и повысить качество.

- Университет также занимается экологическими проектами. Как это началось?

- Мы поддержали инициативу президента Садыра Жапарова по программе "Жашыл мурас". В советское время ежегодно выращивали около 40 миллионов саженцев. Мы решили возродить эту традицию. Сейчас у нас в питомниках растёт около 30 тысяч деревьев гибридных тополей и карагача (вяза). К 2027 году планируем вырастить 300 тысяч саженцев.

Тополь - рекордсмен по очистке воздуха и удержанию влаги, карагач - устойчив к засухе. Эти деревья незаменимы для городского климата. Мы хотим не просто озеленять, а создавать экологические пояса вокруг городов. Это вклад в будущее страны.

- Что изменилось после того, как университет получил особый статус?

- Мы получили возможность быть научно-производственным комплексом. Теперь университет может заниматься бизнесом, разрабатывать и реализовывать проекты, зарабатывать и инвестировать в развитие. Это совершенно другой уровень самостоятельности. Мы можем быть гибкими, быстрее реагировать на запросы, не ждать указаний сверху.

- Международное сотрудничество - одно из приоритетных направлений. С кем работаете сейчас?

- Очень активно с Венгрией. В этом году мы открыли Кыргызско-венгерский центр инноваций в аграрном секторе вместе с университетом МАТЕ крупнейшим аграрным вузом Европы. Это обмен преподавателями, совместные исследования, участие в грантах. Я был там несколько раз и даже получил звание почётного профессора.

Кроме того, ежегодно около 200 наших студентов учатся по академической мобильности в Казахстане, России, Германии, Польше. Это не только расширяет их горизонты, но и повышает престиж Кыргызстана.

- Почему, на ваш взгляд, государство должно поддерживать науку?

- Потому что это инвестиция с отсроченной, но неизбежной отдачей. Сегодня ты финансируешь лабораторию - завтра она даёт стране технологии. Результаты не приходят за год, но через 5–10 лет они кардинально меняют отрасль.

Посмотрите на Китай. Тридцать лет назад они покупали наши машины, а теперь - вторая экономика мира. Всё потому, что они системно вкладывали в науку, образование и технологию. Мы тоже должны идти этим путём.

- Какова главная миссия вашего университета?

- Подготовка кадров для продовольственной и биологической безопасности страны. Но не только. Мы должны воспитывать интеллигентных, патриотичных и ответственных специалистов. Образование - это не просто профессия, это культура. Образованный человек - всегда человек с внутренним стержнем и чувством долга перед страной.

- Университет известен своими стипендиями. Кто поддерживает студентов?

- У нас есть фонд профессора Григория Айказовича Баляна. Он был выдающимся учёным, и его сын- Генрих Григорьевич Балян учредитель этого фонда, бизнесмен, почетный профессор нашего университета. За 14 лет 149 студентов получили именные стипендии, а сейчас 20 лучших ежемесячно получают по 5000 сомов. Это реальная поддержка, особенно для студентов из регионов.

- Что вы считаете главной формулой сильного университета?

- Формула проста: наука + образование + производство.

Это не три отдельных направления это три кита, на которых держится современный вуз. Если есть лаборатории, заводы, клиники, питомники и международные центры - есть развитие. Где есть наука, там есть качество образования. А где есть качество, там есть уверенное будущее страны.