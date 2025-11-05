Сборная Кыргызстана по футзалу начала подготовку к Кубку Азии

В Бишкеке стартовали учебно-тренировочные сборы национальной сборной Кыргызстана по футзалу, которые продлятся до 9 ноября. Об этом сообщает Prosports.kz.

Сборы проводятся в рамках подготовки команды к Кубку Азии, который пройдет в Индонезии с 27 января по 7 февраля 2026 года. Турнир соберёт сильнейшие команды континента, и для Кыргызстана он станет важной проверкой перед крупными международными соревнованиями.

Главный тренер сборной Нуржан Джетыбаев пригласил на сборы 12 полевых игроков и 3 вратарей. В ходе тренировок команда сосредоточится на тактической подготовке, физической форме, взаимодействии игроков на площадке и отработке стандартных игровых схем.

Тренерский штаб подчеркнул, что учебно-тренировочный процесс направлен на создание сбалансированной и боеспособной команды, способной конкурировать с сильными соперниками на континентальном уровне.

Ожидается, что по итогам сборов тренеры окончательно определят основной состав для участия в Кубке Азии, а также выявят резервных игроков, готовых в любой момент усилить команду.

Сборы проходят на базе в Бишкеке и включают как ежедневные тренировочные сессии, так и тактические занятия с видеоанализом матчей соперников.